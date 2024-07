Vetrine Rosso Blu, la premiazione: ecco chi ha vinto il contest per il Bologna

Bologna, 1 luglio 2024 – Una festa in grande stile, proprio nel teatro in cui il Bologna calcio ha raggiunto il sogno Champions League.

Non poteva concludersi diversamente l’iniziativa Vetrine Rosso Blu di Confcommercio Ascom, realizzata insieme a Emil Banca e al Carlino, che, nella cornice dello stadio Dall’Ara, ha premiato le attività commerciali e i negozianti che hanno partecipato al progetto, riempiendo di colore e tifoseria le vetrine e gli ingressi degli esercizi.

Vetrine rossoblu: la premiazione della Macelleria Risi Nerio (foto Schicchi)

Una mattinata di gioia e di ringraziamento ha coinvolto ben 210 esercenti, anche se le adesioni complessive, in questi mesi, sono state molto di più. Sulla Terrazza Bernardini, i partecipanti, uno a uno, sono saliti sul palco per ritirare il proprio premio: una pergamena come attestato di partecipazione e un abbonamento al nostro quotidiano di un mese, con la possibilità di rinnovo a prezzo scontato.

Chi ha vinto

La felicità di Nerio Risi all'annuncio della vittoria del contest (foto Schicchi)

A vincere il contest Vetrine Rosso Blu è la Macelleria Risi Nerio & C. Snc, di Nerio Risi, che ha totalizzato ben 867 voti, trasmessi tramite coupon e arrivati nella nostra redazione. Il punto vendita in via Amaseo, nel quartiere San Donato, vanta 51 anni di attività e una grande fede calcistica per il Bologna calcio. “E’ una grossa soddisfazione, anche perché i ringraziamenti sono tanti – racconta commosso Risi -. In primis a Confcommercio Ascom e alla nostra associazione, poi a il Resto del Carlino, che ha collaborato pubblicando la nostra vetrina. Ma soprattutto ai nostri clienti, sia di San Donato sia di San Vitale che hanno reso possibile questa vittoria, accumulando i tagliandi”.

In macelleria “siamo tifosi del Bologna calcio, e lo abbiamo sempre sostenuto a livello molto alto – continua Risi -. I miei nipoti vanno allo stadio, sono abbonati in tribuna, mentre io seguo le partite dalla televisione avendo l’attività. Abbiamo vissuto il Bologna a pieno, tanto nel bene quanto nel male”.

Per il vincitore, il premio consiste in una targa realizzata dal Carlino, un abbonamento al giornale, la pergamena di partecipazione e anche un grande quadro realizzato da Ascom, rappresentante proprio la vetrina con cui la Macelleria ha vinto l’iniziativa.

La premiazione

Ad aprire le danze è il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli. “Questa è la degna conclusione di un impegno durato diversi mesi e del sostegno che tutte le attività del commercio, del turismo e dei servizi hanno dato al Bologna calcio, intendendo un riconoscimento per quanto Joey Saputo ha fatto in dieci anni di presidenza – spiega Tonelli -. Oltre 300 milioni di investimento per il Bologna e a Bologna, procurando lavoro e indotto nel nostro territorio. E poi è arrivata la soddisfazione di poter giocare la Coppa dei campioni il prossimo anno, che comporterà un ritorno di immagine e di turismo sportivo, posizionando Bologna a livello internazionale nello scenario dello sport più seguito al mondo”.

E il Bologna Fc ha apprezzato questa forte partecipazione. “E’ un bellissimo momento festeggiare insieme ciò che Ascom, con il Carlino, ha fatto, perché ci ha accompagnato nel bellissimo percorso che abbiamo fatto tutti insieme l’anno scorso, raggiungendo un risultato magico – racconta Cristoph Winterling, direttore commerciale e marketing del Bfc -. Un sogno realizzato, ed è stato bello viverlo con i tifosi, il territorio e la città. Abbiamo sentito la vicinanza di tutti e questo ha dato un forte contributo al successo”.

Al fianco di Ascom, oltre al Carlino, c’è Emil Banca. “E’ una bellissima cosa, non solo perché il Bologna è andato in Europa, ma perché c’è stata la partecipazione vera della città – afferma Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca -. Questo ci dimostra che quando siamo capaci di stare insieme e la città non si divide, ma si unisce, è capace di grandissimi risultati. Il merito è di una grandissima squadra, ma anche di una grandissima città, che attraverso le vetrine si è mossa per un obiettivo comune: che questo ci sia di insegnamento, perché possiamo unirci e raggiungere altri obiettivi anche in altre occasioni e non solo sportive”.