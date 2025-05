Vetrine rossoblù, avanti: "Abbiamo portato bene"

"La Coppa Italia è di tutta la città perché insieme abbiamo scritto questa storia". Prendiamo in prestito le parole di Joey Saputo, presidente del Bologna, come testimonianza dell’entusiasmo che ruota attorno a tutta la squadra. Così, anche diversi giorni dopo la finale vinta per 1-0 contro il Milan allo stadio Olimpico di Roma, le vetrine rossoblù si riempiono ulteriormente dei colori della casacca dei ragazzi di mister Italiano che hanno fanno l’impresa.

E anche a Casa Carlino, in piazza Minghetti, si festeggia il successo in Coppa Italia di mercoledì sera. "Questa passione certifica come la nostra gente sia fatta di persone autentiche. Sono proprio loro a fare la differenza in questa iniziativa", commenta il presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Enrico Postacchini, promotore dell’iniziativa insieme a Bologna Fc 1909, Qn-il Resto del Carlino ed Emil Banca. Un tifo caloroso all’interno della serra green, con l’iniziativa che pare aver portato bene al Bologna.

"Andare a Roma è stato bellissimo, devo ancora recuperare delle ore di sonno", ha raccontato la sfoglina Francesca Grosso, già tra i protagonisti anche dell’iniziativa Bar Carlino. "È stato tutto stupendo. L’atmosfera, la curva, vivere tutto questo è un’emozione unica – continua - Sembrava di stare a Bologna con il Colosseo dietro". Grosso confessa di aver pianto e poi consiglia ‘una ricetta della vittoria’: "Si potrebbe pensare a un tortello ripieno con della coppa".

In attesa di capire se e quando verrà organizzata la festa sul modello di quella svoltasi lo scorso anno dopo la conquista della Champions League, gli incoraggiamenti a fare sempre meglio proseguono. Chi vuole può continuare a sostenere il Bologna, continuando ad arricchire la vetrina della propria attività. Ad esempio al bar Sorriso, in via Corticella, è stata installata una Coppa Italia.

"Una grande iniziativa che ci dà la possibilità di mostrare ulteriormente la passione per la nostra squadra – sottolinea Paolo del bar Baldi in via Castiglione –. Insomma, passare dal vedere il Bologna in serie C contro il Crevalcore a metà anni ‘90 a vincere la Coppa Italia non può essere una cosa straordinaria per noi tifosi".

È proprio il caso di dirlo: "È stata una vittoria d’insieme, i giocatori non solo hanno fatto un regalo a loro stessi ma a tutta la comunità", commenta il tifoso rossoblù Ezio. Per aderire a Vetrine Rossoblù è possibile inviare la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo sul canale whatsapp al numero 333.2415760.