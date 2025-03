Vetrine rossoblù, avanti tutta. Dai parrucchieri alle cartolerie. Oggi arriva la Lazio e il tifo cresce

Oggi pomeriggio sul prato del Dall’Ara i rossoblù sfidano la Lazio per una partita febbricitante che profuma di Europa. L’ora x scatta alle 15, quando il match sotto la Torre Maratona coinvolge tifoserie e bolognesi, tutti uniti nella corsa europea, che è l’obiettivo dichiarato dalla squadra ed è il sogno nel cassetto dei supporter, in prima linea a cantare e tifare per la rosa del mister Italiano. Con lui e la squadra, c’è un’intera città che si sta allestendo a festa per accompagnare, come fatto la scorsa stagione, il Bologna calcio tra le stelle d’Europa, punto in cui si trova l’entusiasmo di commercianti ed esercenti. Questo, ancora una volta, grazie all’iniziativa ‘Vetrine rossoblù’, rilanciata da Confcommercio Ascom per la seconda edizione. Che sta già riscuotendo un grande successo. Successo che si estende dalla periferia al centro cittadino, coinvolgendo anche l’hinterland bolognese. La passione è per definizione contagiosa, e oggi, in vista di Bologna-Lazio lo è più che mai.

Nel team che si dipinge dei colori caratteristici del club di Saputo entra anche Il Quadrifoglio Snc di Claudio Landi, cartoleria sulla via Emilia a San Lazzaro che funge anche da Bologna Point: qui, in vetrina, tantissimi articoli targati Bfc, anche per i nostri amici a quattro zampe: "L’umore è alto, alle stelle – racconta Katia Nerini, moglie del titolare –. Speriamo in un bis Champions e l’atmosfera in città e con la clientela è bellissima. Qui vendiamo anche i biglietti per lo stadio. Siamo tutti rossoblù, insomma. Noi ci crediamo e non smetteremo di farlo". Ed essendo anche Bologna point, al Quadrifoglio, "i nostri clienti si intrattengono spesso e volentieri a parlare di calcio - conclude Nerini -. È davvero un’atmosfera incredibile". Parole che riflettono a pieno il sostegno che la città, con la sua ampia rete commerciale e i suoi esercenti, dimostra quotidianamente alla squadra che tremare il mondo fa. Anche sotto le Due Torri il clima è positivo. Sono tante le attività commerciali che hanno deciso di aderire al progetto ‘Vetrine Rossoblù’, lanciato nuovamente dall’associazione di categoria di Strada Maggiore. Basta passeggiare per il centro storico per scoprire vetrine e ingressi allestiti con colori, bandiere e gadget che richiamano la squadra della città. Tra chi aderisce, c’è Marzio Staff parrucchieri che si trova in via Barberia 7. Qui, ad accogliere i clienti, è una vetrina in perfetto stile rossoblù: un piccolo campo da calcio, una palla in miniatura e lo stemma del Bfc si trovano ai piedi di un podio, con la scritta ‘Fino alla fine, forza Bologna’; la sagoma del volto di una donna, di colore rosso, è al centro di una cornice blu, arricchita da una sciarpa del club. E la capigliatura è composta da piccole rose rosse e blu. Una composizione che unisce la fede al calcistica a quella lavorativa e che, in lungo e in largo, sta colorando la città dei Portici Unesco. "In negozio abbiamo tutti l’abbonamento e oggi saremo in curva Andrea Costa - spiega Monica Bottoni -. Vogliamo rifare la festa come l’anno scorso e tornare tra le stelle d’Europa". Insomma, se si tende bene l’orecchio, c’è un grido in sottofondo che incornicia questa festa: come sempre, ‘Fino alla fine, forza Bologna’.