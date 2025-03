Vetrine rossoblù, dilaga la passione. Dagli studi professionali ai bar, tutti uniti con i ragazzi di Italiano

Dalla città alla provincia, dilaga la passione rossoblù. Non accenna a diminuire l’entusiasmo per il Bologna che, a suon di grandi prestazioni, continua a inseguire il sogno europeo. Locali, negozi, studi professionali: ormai è sterminato l’elenco delle attività che hanno aderito o stanno aderendo all’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bfc, Emil Banca e il Resto del Carlino, per sostenere i ragazzi di Italiano nella corsa a un posto in Europa.

In particolare, si è tinto di rossoblù lo studio di amministrazione condominiale di Andrea Tolomelli, in via Beniamino Gigli 12/de. Tolomelli, oltre che grande tifoso del Bfc, è vicepresidente di Ascom Bologna e presidente Abiconf Confcommercio Ascom Bologna.

Grande passione anche al ’Bar Armonia’ di via delle Terremare 1, ad Anzola: le pareti sono state tappezzate di magliette, gagliardetti e bandiere e i tifosi si sono riuniti per testimoniare, sciarpe alla mano, il loro entusiasmo.

Magliette rossoblù ben in vista, infine, anche nel bar ’Bollicine By Lelli’ di Romano Lelli, in via Idice 167 a Monterenzio.