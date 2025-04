Vetrine rossoblù, entusiasmo a mille: "Siamo orgogliosi di questi ragazzi"

Vetrine da Champions anche in appennino e in provincia. Bar, botteghe e ortofrutta: si allunga l’elenco di attività aderenti a Vetrine Rossoblù, l’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bfc, Emil Banca e il Resto del Carlino. Un entusiasmo senza precedenti per i ragazzi di Vincenzo Italiano nella corsa a un posto in Europa. Nello specifico, ha decorato a tema Bfc la vetrata del suo locale anche Marco Zanini, del bar omonimo in via Provinciale 15/ a Monzuno: "Sono nato nel 1963 – racconta – e l’ultimo scudetto del Bologna risale al 1964, quando avevo un anno. Quindi non posso che essere entusiasta dei successi di questi ragazzi. Anche in passato abbiamo aderito a questo tipo di iniziative e continueremo a farlo".

Passione è la parola chiave di questa iniziativa anche per Veronica Sandu e Giovanni Marozzi di ’Bottega di Veronica’ in via Gramsci 48, a Pieve di Cento. All’interno della vetrina risaltano le sciarpe di tutte le sfide europee di quest’anno, e anche gagliardetti, maglie e cappellini rigorosamente targati Bfc.

Anche se "siamo al confine con Ferrara, noi ci sentiamo bolognesi doc – argomenta Marozzi –. Negli anni abbiamo allestito questa vetrina con il merchandising e i gadget rossoblù che vendiamo in maniera ufficiale. Questo Bologna ci rende orgogliosi, per questo partecipiamo volentieri a questo concorso".

Le t-shirt di Orsolini, Fabbian, Skorupski e tanti altri, fanno da cornice al banchetto ortofrutticolo ’OrtoBarbieri’ di Gianni Barbieri in via Ghiaradino 33, a Granarolo dell’Emilia. Sullo sfondo, i sette scudetti e gli altri trofei del Bologna. Mentre sotto la frutta è avvolta una tovaglia rossoblù a cui è attaccata una sciarpa che richiama al match di Champions dello scorso ottobre contro il Liverpool.

"OrtoBarbieri nasce dall’idea di preservare tradizione e territorio. Parte fondamentale della tradizione bolognese è lo sport. Per questo sosteniamo questa rassegna che celebra i nostri campioni del Bologna1909. Forza Ragazzi", sottolinea Barbieri. Per aderire è possibile inviare la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo sul canale whatsapp al numero 3332415760.

Giovanni Di Caprio