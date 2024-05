Vetrine rossoblù. Esplosione di colori per la Champions. Il tripudio dei negozi

Il Bologna è in Champions League. Un sogno dal quale i tifosi ancora non riescono a svegliarsi. E dopo la festa di domenica notte in piazza Maggiore che ha coinvolto l’intera città, tra appassionati e occasionali, famiglie e gruppi di amici, l’atmosfera è più gioiosa che mai.

Le Due Torri sembrano addirittura più belle, e il cielo è totalmente rossoblù. Rossoblù come le vetrine dei nostri commercianti, che continuano, anche dopo la conquista dell’obiettivo europeo, a sostenere la loro squadra del cuore, dipingendo i loro ingressi e ambienti con i nostri colori. E a una partita dalla fine del campionato, la grande adesione all’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino, non intende fermarsi.

Sono tantissimi, infatti, i negozianti che stanno partecipando a ’Fino alla fine, Forza Bologna’, uno slogan che si percepisce forte e chiaro semplicemente passeggiando per le vie della città.

Tra le foto ricevute e arrivate in redazione, spicca lo scatto del bar Colonna di Roberta Franchini, a conduzione familiare, un vero tempio per il Bologna calcio. In via Mazzini 119, infatti, chiunque noterà il grande allestimento a tema rossoblù: tra sciarpe, maglie, disegni e portatovaglioli con i colori del club, è impossibile non fermarsi per prendere un caffè tifano Bologna. Andando in provincia, poi, l’atmosfera non cambia e il tifo rimane acceso.

Come alla profumeria Biagini, punto vendita a Bazzano, in Valsamoggia. In via Matteotti 28, la vetrina è evocativa e molto caratteristica. Oltre ai prodotti in vendita, infatti, sono esposti piccoli souvenir di Bologna. Troviamo un piccolo orsetto con la maglia ’I love Bologna’, tortellini, le Torri e scorci di paesaggio, come San Luca e i colli. E la cornice, ovviamente, è tutta rossoblù. Chiude il cerchio l’Emporio Bonafè, che ci manda una foto con lo staff del punto vendita. Anche in questo caso, in via Madonna dei Boschi 13/2, a Monghidoro, troviamo magliette, sciarpe e cappelli del club. E in più, sotto l’allestimento, c’è anche una piccola porta da calcio e un pallone. Sulle nostre pagine, c’è il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.