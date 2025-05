Vetrine rossoblù, fino alla fine. Anche in farmacia si tifa Bologna: "Una febbre che non si può curare"

"In questa farmacia l’unica febbre che non riusciamo a curare è quella da tifo rossoblù. Forza ragazzi, continuate a farci sognare". L’amore per il Bologna in questa fase finale della stagione è ancora più forte e coinvolge tutti: grandi e piccini, esercenti e clienti, supporter occasionali e fan sfegatati. E così continua l’ondata rossoblù che ha invaso vetrine e negozi della città grazie alla campagna promossa da Confcommercio Ascom e da tutti gli altri sponsor (con la media partnership del Carlino). Alla farmacia di Ceretolo sulla Bazzanese (a Casalecchio) il tifo è proprio di casa: si intuisce già dalla passione e dall’entusiasmo racchiusi nella frase che parla di una vera e propria febbre, incurabile. La titolare Maria Gloria Ferretti insieme con il marito e gli altri dipendenti non perde occasione di ricordarlo. E si evince anche da quel tripudio di colori e cimeli del Bologna che si staglia sulla vetrina dell’attività.

Non solo, però, perché l’iniziativa di Ascom è contagiosa e anche nel negozio Elettroluce in via Salvini il rossoblù è protagonista, con palloncini, sciarpe, magliette e bandiere che osannano i ragazzi di Vincenzo Italiano. La campagna, chiaramente, continua e non si fermerà "fino alla fine", proprio come recita lo slogan, con l’obiettivo di spingere il Bologna verso una nuova, incredibile impresa per centrare una storia seconda qualificazione di fila alle competizioni europee.