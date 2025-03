Vetrine rossoblù, il ritorno. Fenucci promuove l’idea:: "Rafforza il legame con la città"

"Mi fa piacere che Ascom abbia scelto di riproporre questa bella iniziativa coinvolgendo ancora una volta tutti gli esercizi commerciali della città". Nessuno meglio di Claudio Fenucci, amministratore delegato di un Bologna che, ancora una volta, ha messo nel mirino l’Europa, conosce e apprezza il significato del verbo ‘coinvolgere’.

Da mesi, il Bologna di Vincenzo Italiano è il frutto sportivo ed emotivo di tutte le componenti della città a vario titolo coinvote, a cominciare da quella del tifo.

Non che il capo azienda rossoblù abbia tanto tempo da dedicare alle passeggiate in centro, ma il colpo d’occhio delle ‘Vetrine Rossoblù’, che un anno fa accompagnarono l’impetuosa cavalcata del Bologna verso la conquista di un posto in Champions, è uno scenario che oggi, se replicato, può solo aiutare il gruppo di Italiano a centrare, da qui a maggio, i suoi ambiziosi traguardi. Il Bologna da una parte, la città dall’altra: e in mezzo il ponte gettato ancora una volta da Ascom. I primi segnali sono ottimi: a poche ore dal lancio, le adesioni – e le prime immagini degli allestimenti – si stanno moltiplicando.

"Vetrine Rossoblù – osserva l’amministratore delegato del Bologna – rappresenta non solo un segno concreto della passione che unisce la città alla sua squadra di calcio, ma anche un’ulteriore conferma dello stretto legame tra il club e il tessuto economico cittadino, che da sempre ci sostiene con entusiasmo e partecipazione".

Il pensiero va al folto drappello di sponsor rossoblù che affondano le loro radici nel territorio, nonché al riconoscimento che la stessa Ascom conferì a Joey Saputo nell’aprile di un anno fa, per ringraziarlo dei cospicui investimenti (quasi 300 milioni) fatti nei suoi dieci anni da azionista di maggioranza del club. L’impresa calcio però ha ’un che’ di speciale, perché cammina non solo sui bilanci sani ma anche sulle emozioni dei tifosi. "Iniziative di questo tipo contribuiscono a rafforzare sempre più il legame tra il club e la città", osserva Fenucci. E c’è un altro aspetto tutt’altro che marginale.

Poiché il Bologna di nuovo in Europa rappresenterebbe un eccellente biglietto da visita per una città che negli ultimi anni ha riscoperto, in modo quasi esplosivo, la sua vocazione turistica, ecco che i gol di Orsolini e Castro e le vetrine bardate di rossoblù servono anche per far breccia nel cuore dei tanti visitatori che mesi prossimi sbarcheranno sotto le Due Torri. "Sono certo _ conclude Fenucci _ che questa iniziativa contribuirà a rendere ancora più viva e colorata l’atmosfera sotto i portici, coinvolgendo non solo i tifosi ma anche i tanti turisti che sempre più numerosi scelgono Bologna come destinazione".