Vetrine rossoblù in onda. Il format di Canale 88 per continuare a sognare

La passione per il Bologna non ha confini, tanto che l’iniziativa Vetrine Rossoblù è arrivata anche a Poggio Renatico. L’Antica Trattoria Gi.La della provincia di Ferrara, così come il Caffè del Rosso di Casalecchio, sono stati protagonisti della trasmissione ‘Day by day’ di Canale 88, in onda ogni lunedì dalle 15 alle 16, organizzata all’interno di alcune attività socie o clienti Emil Banca e che, ovviamente, tifano Bologna. Il format si inserisce all’interno di Vetrine Rossoblù, l’iniziativa voluta da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con il Bologna, Emil Banca e il Resto del Carlino (come media partner) per sostenere i rossoblù nella corsa all’Europ. Un progetto che ora sbarca anche in tv grazie al format Vetrine Rossoblù Emil Banca, ospitato da Canale 88 e la trasmissione Day by day condotta da Matteo Fogacci.

Il format con messa in onda della trasmissione da una realtà socia o cliente Emil Banca andrà avanti fino alla fine del campionato, così come prosegue fino alla fine della Serie A l’iniziativa Vetrine Rossoblù, a cui è possibile partecipare inviando la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.itð 3332415760.

E così ormai da qualche settimana sul nostro giornale ogni giorno potete trovare le pagine con le iniziatie, i partner, le interviste, i progetti e le novità legatio all’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom già un anno fa e riproposta nel 2025 a sostegno della squadra di Vincenzo Italiano. Una passione travolgente che continua a coinvolgere i bolognesi (e i tifosi rossoblù più in generale, come in questo caso) per unire la città e una comunità attorno alla squadra rincorrendo il sogno di quella che sarebbe una storica, consecutiva, inattesa quando meritata corsa verso un posto in classifica valido per una competizione europea.

fra. mor.