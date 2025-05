Vetrine rossoblù in vista della finale: "Difficile, ma dobbiamo crederci"

"Con questi ragazzi è impossibile non crederci". Pasticcerie, negozi di abbigliamento e agenzie immobiliari: si allunga l’elenco di attività aderenti a Vetrine Rossoblù, l’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bfc, Emil Banca e il Resto del Carlino. Un entusiasmo senza precedenti per gli uomini allenati di Vincenzo Italiano in vista della finale di domani sera contro il Milan in Coppa Italia. Dentro la vetrina di Swan – negozio in via Mazzini 148/I – un manichino indossa la maglia di Ndoye, poco sotto sono presenti la t-shirt di Aebischer e i gagliardetti di alcune sfide di quest’anno. Secondo la titolare del negozio, Milena D’Angelo, "ci sembra il giusto riconoscimento per la città – afferma –. Ho scelto di abbinare le maglie agli indumenti, adattando lo sport all’abbigliamento". In via Mazzini è tanta la gioia, soprattutto in vista della partita: "Sono abbonata da anni – racconta D’Angelo –. Contro il Milan sarà dura, comunque andrò a Roma per supportare i ragazzi". Una stagione "lunga e intensa" quella che sta per volgere al termine: "Penso che sia stato un 2025 al di sopra di ogni aspettativa – ricorda –. Questo anche grazie una società fantastica".

Una passione che emerge anche dalla vetrina del Bar Pasticceria Samaroli di Giuseppe Bentenuto, in via San Donato 66/14: striscioni, sciarpe rossoblù e la maglia di Alessandro Diamanti al di sopra di tutto. "La bellezza della nostra vetrina, secondo noi, deriva dal fatto che alcune delle cose che l’abbelliscono ci sono state regalate dai nostri clienti, elettrizzati per questo Bologna", racconta il titolare. Bentenuto non vede l’ora: "Domani sarà una grande serata".

Anche da Mondo Re esiste solo "la fede rossoblù", argomenta Matteo Dall’Omo, responsabile della sede di Castel Maggiore, in via Bondanello. "Sono abbonato in curva da 30 anni, con me c’è anche mio figlio di otto anni", racconta Dall’Omo. Quasi una religione anche "molti miei colleghi" perché questo Bologna "è gioia, frenesia, entusiasmo e adrenalina, tutte qualità che anche per il nostro lavoro e per la vita di tutti i giorni sono come linfa vitale", conclude Dall’Omo. Per aderire è possibile inviare la propria foto e/o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.it oppure scrivendo sul canale whatsapp al numero 333.2415760.

Giovanni Di Caprio