Vetrine rossoblù, la festa continua. Aumentano le attività addobbate: "Non potevamo non partecipare"

"È tutta ‘colpa’ di una nostra collega: lei è una tifosa sfegatata del Bolgona e ci ha trascinati dentro questa iniziativa. E noi abbiamo risposto presente". Da ‘Emozioni e sapori’ in via Sigonio la passione è contagiosa. Ed è così anche nel resto della città, grazie all’iniziativa Vetrine rossoblù promossa da Confcommercio Ascom al grido di "Fino alla fine, forza Bologna". Un progetto con la media partnership del Carlino e il sostegno di tanti altri partner per sostenere la cavalcata della squadra di Vincenzo Italiano verso il bis di un piazzamento valido per le competizioni europee ormai alla portata e agognato da tutti i bolognesi.

Così, da Emozioni e sapori, è esploso il tifo: "Questa nostra collega ha 65 anni e va allo stadio da tutta la vita – racconta dall’attività Monica Grandi –. Andava al Dall’Ara quando aveva 15 anni e ci va ancora. È stata lei a chiedere se avevamo voglia di partecipare al progetto e allestire il negozio con le bandiere e i colori del Bologna. Noi abbiamo detto ‘beh certo, siamo bolognesi: forza Bologna!’ e non abbiamo perso un minuto perché ci fa piacere sostenere la squadra e mostrare un po’ di entusiasmo".

Continua insomma l’ondata di sciarpe, magliette, bandiere, memorabilia, cimeli e altri gadget rigorosamente rossoblù che sta invadendo sempre di più le vetrine e i negozi sotto le Torri. Le foto arrivano ogni giorno al nostro giornale, tra chi vuole mostrare con orgoglio il proprio lavoro e chi ci tiene a far sapere che ha deciso di partecipare all’iniziativa con gioia e spensieratezza.

È questo il caso di Acis infortunistica, rossoblù fin dalla porta d’ingresso: "Il sogno si è già realizzato, ma perché non continuare a sognare... più in grande? – si chiedono con entusiasmo i titolari – E perché non partecipare dando un contributo all’impresa? La nostra piccola attività ha deciso di sostenere l’impresa dei leoni rossoblù facendo realizzare sulle tre tende delle vetrine il motivo delle maglie ufficiali del Bologna nell’anno dell’impresa 2023/2024. È tornato lo squadron... e noi facciamo tremar il mondo con voi ragazzi!".

Francesco Moroni