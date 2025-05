Vetrine rossoblù, l’ultimo sprint. Un’altra settimana per scegliere

È l’ultima giornata di campionato. Ma per il Bologna, per i colori rossoblù, per la squadra di Vincenzo Italiano e per un’altra stagione da incorniciare, l’entusiasmo della città non termine. Continua fino al 31 maggio l’iniziativa ‘Vetrine rossoblù’ promossa da Confcommercio Ascom insieme con il Carlino, il Bologna, Emil Banca, Radio Sata e altri partner per continuare a mettere in mostro la passione per Orsolini e compagni: per votare la vetrina più bella della città saranno ritenuti validi soltanto i coupon spediti o consegnati all’Ufficio Marketing del Resto del Carlino, in via Mattei 106 a Bologna, entro il 5 giugno. Per esprimere la propria preferenza è anche possibile inviare una foto su WhatsApp al numero 333.241.57.60 o compilare il form sul sito ascom.bo/landing-vetrinerossoblu/ indicando il nome dell’attività. Sotto le Torri intanto la ventata rossoblù continua, tra chi da tempo ha sfoggiato i propri colori del cuore e tra chi all’ultimo ha deciso di partecipare alla campagna.

È il caso dell’enoteca Bibe in via Mazzini 13/c di Sofia Di Palma, che ha deciso di illuminare le Due Torri rigorosamente con i colori della maglia del Bologna. Ma è anche il caso di Sfoglia Arianna in via Misa, dove i tortellini rossoblù hanno preso prepotentemente le luci della ribalta in vetrina, così come magliette e altri gadget. Oppure in via Murri, all’ottica Viggi, dove il titolare Daniele ha messo in mostra un paio di occhiali del tutto particolari, con la montatura che recita: "Champions Edition". Non da ultimo Kc Travel, in via Morgagni, dove è già arrivata la sciarpa speciale per la vittoria della Coppa Italia con la scritta "Campioni". Insomma, ognuno a modo suo, l’importante è ricordarlo ancora una volta: fino alla fine, forza Bologna.

fra. mor.