Vetrine rossoblù, sale l’entusiasmo: "Tutti uniti per i ragazzi di Italiano"

"Forza Bologna, l’Europa è vicina. Possiamo farcela". È un coro unanime quello di bar, ristoranti, negozi, attività commerciali e studi professionali che, sempre più numerosi, stanno via via aderendo all’iniziativa ’Vetrine rossoblù’ lanciata da Confcommercio Ascom. Un’idea che conta sulla media partnership de il Resto del Carlino e il sostegno di tanti altri partner per accompagnare la cavalcata della squadra del mister Vincenzo Italiano verso il bis di un piazzamento in Europa. Dopo la vittoria per 5-0 contro la Lazio, l’entusiasmo in città per Orsolini e compagni è alle stelle e i commercianti vogliono far sentire tutta la loro vicinanza. Così, da Mortadella & Champagne, in via Orefici 5F, sono spuntate magliette, sciarpe e gagliardetti rossoblù. I gestori, peraltro, sono grandi tifosi e lo testimoniano le foto con Joey Saputo e Beppe Signori.

La ’Trattoria da Lina’, a Savigno in Valsamoggia, è letteralmente tappezzata dalle divise e dai cimeli del Bologna, tanto da immergere gli ospiti in una atmosfera tutta rossobù. Grande entusiasmo anche al bar Sorriso di via Corticella 86/A, dove il Bfc è protagonista ovunque, e nel salone ’Moreno e Antonella Acconciature’, a Molinella.