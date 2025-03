Vetrine rossoblù, si parte. Dalle gioiellerie ai corrieri le imprese tifano Bologna: "Europa, il bis è possibile"

Bologna avanti tutta. Con la vittoria di domenica a Verona (1-2), il sogno europeo del Bologna si fa sempre più vicino. Sesta in classifica, la banda di Vincenzo Italiano non ha finito di stupire, e anzi adesso guarda con fiducia al prossimo match (domenica 16 marzo), uno scontro diretto per l’Europa con la Lazio. Il tutto, con il cuore proiettato ad aprile, quando si giocherà la semifinale di Coppa Italia con l’Empoli. Andata, nella città toscana, il primo aprile; ritorno il 22 o il 23 dello stesso mese, al Dall’Ara. Da lì passa il sogno di arrivare in finale, all’Olimpico di Roma, il 14 maggio, per giocarsi (magari!) un trofeo che manca in bacheca dal 1974 (o dal 1998, se includiamo l’Intertoto).

Ma, al momento, è ora di restare con i piedi per terra. E, siccome sotto le Due Torri la concretezza è di casa, i commercianti di Ascom hanno lanciato la seconda edizione di ’Fino alla fine forza Bologna’, ovvero le ’Vetrine rossoblù’ con cui i negozi per le vie e le piazze del territorio metropolitano (quindi non solo la città dentro le mura, per intenderci), si dipingeranno dei colori sociali del team di proprietà di Joey Saputo. Le adesioni, a pochi giorni dall’appello di lancio fatto da Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, fioccano.

E, quindi, ecco le immagini dei primi tre negozi arrivati. Si comincia con Barbara Palermo Gioielli artigianali (via Nardi 3/1, Ozzano dell’Emilia), che ha allestito un piccolo set con il Dall’Ara e la Torre di Maratona in primi piano, dove esporre i braccialetti rossoblù, una delle specialità della casa. "La stagione del Bologna di Italiano finora è davvero perfetta - argomenta il titolare Roberto Legnani -. Purtroppo sono andato poco allo stadio, ma simpatizzo per la squadra della mia città da sempre".

La speranza, va da sé, è quella di raggiungere l’Europa: "Magari fosse ancora Champions - sospira Legnani –. E poi non dimentichiamo la Coppa Italia, potremmo fare un bracciale speciale anche per quel trofeo...". Difficile dire se la cavalcata della scorsa stagione abbia portato più clienti ("Faccio molta pubblicità sui social"), di sicuro, però, "negli otto punti vendita che abbiamo", l’entusiasmo rossoblù ha portato bene.

Dai gioielli alle mete da sogno. Petroniana viaggi e turismo, in via del Monte 3/g, a Bologna, infatti, ha colorato la vetrina con maglia e zaino in tinta: c’è da scommettere che, visto il core business dell’attività, la passione per il Bologna venga ’diffusa’ in tutto il mondo. Stesso discorso per corriere Mail Boxes etc di via Massarenti 8/b, a Bologna, che ha optato per la soluzione più semplice ma non meno di supporto ai colori rossoblù, attaccando la locandina dell’iniziativa distribuita dall’Ascom. Torniamo in provincia, invece, per l’ultima immagine: undici tifosi e tifose rossoblù (li trovate in prima pagina), ognuno dei quali ha in mano una lettera, per comporre la parola ’Bologna nel cuore’. La foto arriva dalla Casa Residenza per Anziani, Villa Giulia, che si trova a Pianoro, in via fratelli dall’Olio, 2. "Quelli in foto sono solo una parte dei 109 nostri tifosi rossoblù. Forza Bologna!", spiegano. Un’ulteriore prova di come la passione per il calcio non abbia davvero limiti di età. Di settimana in settimana, le iniziative si moltiplicheranno, verranno illuminate di nuovo le facciate di palazzi storici e monumenti, in modo da coinvolgere tutta la città Del resto, Ascom ha fatto le cose in grande, coinvolgendo numerosi partner: oltre all’Associazione Commercianti RossoBlu, a Emil Banca e al Bologna Calcio, ci sono anche la Fiera, il Centergross, Bologna Welcome, l’aeroporto ’Marconi’ di Bologna, èTv e Radio Sata.

Ed ecco come partecipare. Sulle nostre pagine troverete ogni giorno il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo all’Ufficio Marketing del Resto del Carlino, in via Mattei 106, a Bologna.

Inoltre si potrà inviare una foto della vetrina scelta al numero whatsapp 333.241.57.60 o compilando il form sul sito https://ascom.bo.it/landing-vetrine-rossoblu/ indicando nome dell’attività, indirizzo e numero di telefono di un referente, specificando se sono attività under 35 o femminili.

Andrea Bonzi