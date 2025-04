Vetrine rossoblù tra arte e gusto: "Così ci sentiamo una comunità"

Un’ondata rossoblù continua ad avvolgere la città. In attesa dell’importantissimo match di oggi, che vedrà la squadra in trasferta a Bergamo nel confronto dal sapore di Europa con l’Atalanta (appuntamento alle 12.30), continua chiaramente il sostegno di tutta Bologna alla propria squadra calcistica. L’iniziativa ‘Fino alla fine’ promossa da Confcommercio Ascom attraverso le ormai iconiche vetrine rossoblù, in collaborazione con Radio Sata, Emil Banca, Bologna Welcome, l’aeroporto e tanti altri sostenitori (e la media partnership del Carlino), si rinnova e acquista ancora più significato nella volata finale di una stagione ricca di emozioni e, come giusto che sia, anche speranze.

È il caso della gelateria in via Andrea Costa 39, con la titolare Silvia Garagnani che ammette di essere molto felice di prendere parte alla campagna lanciata da Confcommercio e ricorda: "Noi, anche per vicinanza geografica, non potevamo non partecipare. Fino alla fine forza Bologna, sempre!". Una scelta di gusto, dentro e all’esterno dell’attività, dove al fianco di coni addobbati dai fiori si stagliano i colori dei rossoblù.

Anche da ‘Scaramagli’, storica attività in piedi dal 1912 in Strada Maggiore, tra vini, liquori e dolciumi alla fine vince sempre l’amore per i propri colori e per la squadra guidata da Vincenzo Italiano: "Siamo bolognesi da sempre e questo è un negozio storico che ben si lega alla tradizione del Bologna – raccontano i titolari –. Ovviamente abbiamo accettato subito di partecipare con entusiasmo, ci sembrava il minimo per stringerci alla nostra città".

Ma nel 2025 le vetrine sono anche ‘virtuali’ e così, grazie a RiCreato Roberta, i colori rossoblù non si limitano ad apparire dietro un vetro. L’arte unica della scultura su libri destinati al macero assume così le sembianze dello stemma della società, tra le pagine piegate una ad una interamente a mano che danno vita a incredibili opere d’arte. L’amore per il Bologna, insomma, non conosce confini né contorni. Ed è pronto a farsi sentire ancora di più oggi e nelle prossime settimane per continuare a coltivare lo splendido sogno di una seconda, consecutiva e meritata qualificana a una competizione europea.

fra. mor.