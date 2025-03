Vetrine rossoblù, uniti per il Bologna. Emil Banca illumina la propria sede

La città continua ad animarsi per sostenere il Bologna. Dalle vetrine ai negozi, dalle vie alle sedi istituzionali, tutti continuano a unirsi nel coro diventato un inno per sostenere la cavalcata degli uomini di Vincenzo Italiano verso un nuovo, agognato posizionamento in classifica che permetterebbe di staccare il pass per l’Europa. I colori rossoblù accendono così anche la notte di via Mazzini grazie a Emil Banca, che ha deciso di illuminare la propria filiale al civico 152 con i colori del Bologna, come segno di vicinanza alla squadra e adesione alla campagna ‘Vetrine Rossoblù’. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con il Bologna, Emil Banca appunto e il Resto del Carlino (media partner), insieme con Radio Sata e altri partner, è ripartita da poco più di una settimana, ma è già tanto l’entusiasmo che si respira sotto le Torri per accompagnare i rossoblù nella loro corsa all’Europa.

È proprio in questo contesto che si inserisce l’illuminazione della filiale di via Mazzini, voluta da Emil Banca. Un segnale concreto di vicinanza alla squadra e alla città, che rafforza il legame tra il tessuto economico locale e il mondo dello sport. Un gesto carico di significato, che testimonia l’impegno di Emil Banca nel sostenere le iniziative che valorizzano Bologna e la sua identità.

"In un momento così speciale per il Bologna e per tutta la città, abbiamo voluto dare il nostro contributo accendendo i colori rossoblù sulla nostra filiale di via Mazzini – spiega Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca –. Vetrine Rossoblù è un’iniziativa che esprime il forte legame tra la squadra, i tifosi e il tessuto economico locale. Emil Banca è da sempre vicina alla sua comunità e orgogliosa di sostenere la passione e i valori che uniscono la nostra città".

Per aderire a Vetrine Rossoblù è possibile inviare la propria foto o il proprio video collegandosi al sito www.ascom.bo.itð 3332415760. Tutti uniti, ancora una volta e per un’altra stagione, per sostenere passo passo un’impresa sportiva che sta diventando un’impresa di tutta una città intera.

"Anche le nostre 42 filiali nell’area metropolitana avranno tutto il materiale informativo – aveva detto Galletti nell’intervista al Carlino qualche giorno fa –: anche loro coloreranno e abbelliranno le proprie vetrine. In questi mesi, poi, troveremo anche il modo di coinvolgere i nostri 26.000 soci. Lo scorso anno è stato bello perché si è vista davvero la nostra comunità. Noi siamo una banca di comunità e non possiamo non esserci in maniera forte in un momento in cui Bologna fa squadra. Non solo quella che va in campo, ma anche i cittadini. Tutti insieme".

fra. mor.