Vetrine, rush finale. Libri, caffé e vestiti: la marea rossoblù continua a crescere

Rush finale per ’Fino alla fine, Forza Bologna’, l’iniziativa lanciata da Ascom Confcommercio, con Bologna Calcio, Emil Banca, Carlino e Radio Sata, per spingere il Bologna in Europa. Missione compiuta – e anche di più – visto che gli uomini di Italiano hanno vinto la Coppa Italia e si sono così qualificati per l’Europa League. I commercianti bolognesi, però, non si accontentano mai e continuano a fioccare le adesioni, con una pioggia di vetrine virate in rosso e in blu.

Tante e originali le personalizzazioni scelte dai titolari delle attività. La Valigeria Serra, in via Mazzini 148, ha scelto mixare borse, portafogli e zaini colorati in rosso e in blù. Virtuale la vetrina di Roberta Ricreato, che realizza vere e proprie sculture su libri destinati al macero, in questo caso riproducendo lo stemma della società. E poi ancora l’orso rossoblù di AlCaffé in via Dagnini 38/b; lo schermo con video a tema di Io.Casa, via Andrea Costa 203/d; i ponpon rossoblù del negozio di abbigliamento Ipanema, in via de’ Falegnami 5/a; sciarpe e cappellini e gadget che colorano la Kinder Haus-Kinder College di via dell’Osservanza, 88, Essential di via Saffi 22/2 e l’attività Le Coco di via Emilia Levante 81/t.

Per votare la vetrina più bella è possibile spedire o consegnare il coupon all’Ufficio Marketing del Carlino, in via Mattei 106 a Bologna e inviare una foto via WhatsApp al numero 333.241.57.60 oppure compilare il form online all’indirizzo ascom.bo/landing-vetrinerossoblu. Saranno ritenuti validi soltanto i coupon spediti o consegnati entro il 5 giugno.