Vetrine vestite a festa. Bar, ristoranti, ottici. Tutta la città a fianco dei ragazzi di Motta

’Forza Bologna’ è ormai diventato il mantra della città intera. Sono sempre di più le attività commerciali che stanno aderendo all’iniziativa ‘I pubblici esercizi tifano Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom per affiancare i rossoblù nella corsa all’Europa. Per l’occasione ’Ottica Calzati’ in via Rizzoli 30 ha deciso di vestire i suoi manichini di rossoblù, mentre ‘Wash Dogs’ di Silvia Macchiavelli ha affisso la locandina in vetrina. Tante idee diverse che hanno un solo obiettivo: esprimere il totale sostegno alla squadra del coach Motta.

Il coro dei negozianti punta in alto: "Come bolognesi, tifosi e commercianti, dobbiamo puntare alla Champions e vederla come un’occasione unica per incrementare il turismo e far conoscere le nostre eccellenze".

La passione calcistica ormai è sotto gli occhi di tutti, come appare evidente dalle vetrine del ’Fienile Bar Self-Service – La Casona Group’, ma anche da ‘Nuovo Look parrucchieri’ di Mazzette Patrizia, o al ristorante ’Irnerio10’ e pure da ’Ottica Garagnani’, ’Keep Fitness’ di Alessandro Peraino, ’Visionottica INN’ di Emanuele Renzetti e ’Ipanema’ di via De’ Falegnami.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.