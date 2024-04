Vetrine vestite a festa. Il sostegno della città passa per i commercianti: "Bologna, siamo con te"

L’ondata rossoblù continua a travolgere la città, portando gioia ed entusiasmo in tutte le via.

Un altro tassello del grande mosaico che l’iniziativa di Ascom-Confcommercio sta componendo: sono sempre di più le vetrine colorate di rossoblù per per supportare la volata finale della squadra di coach Motta che, portandoci in Europa, darebbe lustro all’intera città, contribuendo a rilanciarla nel panorama europeo e oltre. Le immagini dei negozi continuano ad arrivare: oggi è il turno del coloratissimo del ’Nuovo Bar Sorriso’ di Franco Langone in via di Corticella 86A che ha fatto dei beneamati colori uno dei suoi cavalli di battaglia e della ’Macelleria Risi Nerio&C’ di via Romolo Amaseo 23. Anche oggi la provincia è ben rappresentata, vediamo quindi la vetrina di ’Non solo intimo’ di via Gaetano Gandolfi 41, Valsamoggia. Ultima ma non per importanza vediamo la magnifica ’Galleria Forni’, situata in via Farini, 26F a Bologna. Insomma, partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono.

Una raccomandazione: se vi è

possibile, è sempre meglio fare

la foto della vetrina con la presenza del/della titolare o di un/una addetto/a per personalizzarla al massimo e renderla ancora più adatta alla pubblicazione. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.