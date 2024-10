"Vi porto nella città che amo". Marco Ficarra cicerone a fumetti

Li ha illustrati, ma li ha anche raccontati i suoi otto percorsi bolognesi Marco Ficarra. Quindi la guida ’Bologna. Itinerari a fumetti per una giornata in città’ edita da 24 Ore, che presenterà oggi alle 19,30 a Igor Libreria in via Santa Croce 10/ABC, è davvero un assolo del fumettista (insegna anche Lettering all’Accademia) di origine siciliana che da qualche decennio vive sotto le Due Torri, dove nel 1995 ha fondato Studio Ram.

Ficarra, come ha pensato questa guida?

"Ho subito pensato ai temi cari alla città e quindi al cinema, alla musica, alla sfera Lgbt, alla Street Art. La casa editrice desiderava qualcosa di non tradizionale. Questa non è la guida turistica classica, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, perché ce ne sono già tante. Ovviamente il cuore di Bologna c’è tutto".

Il cinema come l’ha raccontato?

"Mi sono vestito da cicerone inserendo personaggi chiave della città che mi accompagnano. Ecco quindi Pier Paolo Pasolini che mi permette di parlare di lui ma anche di come il cinema per Bologna è fondamentale. Parto dalla casa dove è nato in via Borgonuovo, arrivo al liceo Galvani dove ha studiato, passo dal portico dei Servi dove è stata girata una scena di Edipo Re. Ma passo anche dall’ex caffè San Pietro che oggi non c’è più, in via Indipendenza, frequentato da poeti dove si ipotizza andasse anche lui. Ed è davanti alla Palazzina Majani che era un vecchio cinema dove Pasolini andava a vedere i film. Si scoprono tanti posti cui magari non faremmo caso, perché andiamo sempre di corsa. Questi sono solo spunti da approfondire".

La sua guida per che visitatore è?

"Naturalmente la possono usare i turisti, ma io ho pensato proprio al bolognese che vuole scoprire ulteriormente la sua città. E quindi aprirla diviene un’occasione per fare un giro e alzare gli occhi verso l’alto. Io sono il primo che va in giro distrattamente, ma per fare questo libro mi sono dovuto informare e mi si sono dischiuse tante storie che non sapevo".

Ad esempio?

"C’è proprio l’itinerario ’Bologna insolita’ dedicata alla ricerca dei tesori nascosti. Ho scoperto ad esempio che l’inventore dell’Amaro Montenegro, Stanislao Cobianchi, era fratello di Cleopatro che fece, nei primi del Novecento, l’Albergo Diurno Cobianchi sotto il Voltone del Podestà e lanciò proprio una catena di questi luoghi. Un posto che invece ho inserito nella sezione Arte e che può sorprendere, è il parrucchiere Orea Malià che però è anche spazio dedicato all’arte ed è pieno di opere, ma non verrebbe in mente a una persona di andarci".

Il tallone d’Achille della città è in questo momento il cibo, si dice sia troppo e spesso di poca qualità. Come ha affrontato la questione?

"Ho cercato di rappresentare luoghi significativi per chi non conosce la città, ma ho messo anche i posti dove vado io a mangiare e a bere, perché mi piace l’aspetto culinario di Bologna e quindi il lettore troverà i miei favoriti".

Benedetta Cucci