"Vi racconto Amadeus, la mia ossessione"

Danilo Faravelli è scrittore milanese alquanto prolifico, autore di numerosi testi divulgativi in ambito musicale. Wolfgang Amadeus Mozart spicca come argomento ricorrente: una vera passione da sempre, culminata in un libro ancor fresco di stampa dal titolo malizioso ’Bologna 1770. Anche Mozart era un raccomandato?’ (Zecchini Editore).

A quanti volumi mozartiani è arrivato?

"Una decina, ormai. L’inizio risale al 1989, quando pubblicai una piccola biografia su Mozart per Editori Riuniti, nella loro indimenticabile collana tascabile ‘Libri di base’. Ho poi proseguito affrontando singole tematiche: l’opera ’Così fan tutte’, i Concerti per pianoforte e orchestra, il soggiorno a Londra e a Milano, il suo rapporto con la morte; ma il lavoro che più mi ha impegnato è l’accostamento di Mozart al compositore suo contemporaneo Paisiello, con la ricerca e valorizzazione di materiali documentari inediti. Negli altri casi si è trattato invece della divulgazione di notizie già note, portate al livello del grande pubblico".

Sul doppio soggiorno di Mozart padre e figlio a Bologna, nel 1770, compaiono periodicamente nuove narrazioni e riletture interpretative: il suo libro fa passi ulteriori?

"Dal punto di vista della documentazione non offro nulla di nuovo. Nuovo è semmai il metodo di stesura del testo, che trae ispirazione poetica dal film di Pupi Avati ’Noi tre’ (1984), basato su una personalissima rivisitazione di quei fatti, servita a me come spunto per evidenziare quanto nel film non è realtà storica. I rapporti con la famiglia Pallavicini, ad esempio, che ospita i due Mozart nel palazzo di via San Felice e poi nella villa alla Croce del Biacco: rapporti certamente di cordialità, ma anche di ambiguità, se messi in relazione con le autorevoli lettere di raccomandazione addotte dai due musicisti, partite da Salisburgo e giunte a Bologna via Milano (che all’epoca era una città dell’Impero austriaco)".

È in tal senso che lei parla di un Mozart ’raccomandato’?

"Un genere di raccomandazione che all’epoca era certamente diffuso, e che fu indispensabile perché il quattordicenne Wolfgang potesse giungere rapidamente agli scopi prefissati dal padre: il cavalierato pontificio dello Speron d’Oro a Roma (dispensato dal papa bolognese Benedetto XIV tramite il cardinale Pallavicini) e il diploma di Accademico Filarmonico a Bologna (auspice il francescano Padre Martini). Anche sulle vicende legate alla celebre prova d’esame per tale diploma in realtà regna ancora molta nebbia, cosa che ci consente soltanto di formulare ipotesi più o meno suggestive".

Il volumetto si conclude con una piccola guida turistica. "Infatti. Due anni fa pubblicai con BookTime un vademecum sui luoghi mozartiani a Milano. Visto il successo di quel lavoro, ho voluto ripetere l’esperienza con Bologna, ripercorrendo attraverso immagini moderne i luoghi principali di quel singolare soggiorno di Mozart sotto le Due Torri".