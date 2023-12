"Vi racconto la giovane Nausicaa, l’ultima tentazione di Ulisse"

"Goethe aveva progettato di scrivere una tragedia su Nausicaa: per lui era il personaggio più bello di tutta la letteratura antica perché è costruito sulle sfumature, sulle ambiguità". E cerca di restituircele tutte, quelle sfumature, Giorgio Ieranò, nel volume ’Omero e l’idillio mancato’ (il Mulino), che sarà presentato oggi alle 17 all’Oratorio di San Filippo Neri. Il grecista riscatta la principessa dei Feaci: "Da un lato in lei possiamo vedere un’adolescente dei nostri giorni, dall’altro è una figura completamente fiabesca. E poi nel canto VI dell’Odissea ci sono tanti temi: dall’utopia, all’ospitalità, che cerco di spiegare nel mio libro".

Professore, perché Nausicaa?

"Ci sono tanti personaggi dell’Odissea che, anche di recente, sono stati rivisitati. Circe, Penelope, la ninfa Calipso, le sirene. Invece Nausicaa è una figura rimasta sempre in ombra. Non è una maga, o una dea, o una sposa fedele, ma una ragazzina che incontra Ulisse naufrago e ha un innamoramento per questo eroe sconosciuto, più anziano, ma che incanta con le parole. Nausicaa sembrerebbe un personaggio minore, più evanescente, in realtà è decisivo".

Perché?

"È lei che permette a Ulisse di tornare a casa introducendolo alla corte di Alcinoo, che gli darà poi la nave che si guida da sola. È un incontro affascinante perché sembra non succedere nulla, rispetto a quelli con altre donne che diventano poi amanti. È dunque un idillio mancato, una storia d’amore che non si realizza, ma proprio per questo importante perché lui torni a casa. Nausicaa resta figura del ricordo, sempre giovane. Svanisce assieme a tutto il suo regno dei Feaci, il primo regno di utopia della storia della letteratura mondiale".

Un po’ una rivincita, insomma.

"In un certo modo sì. E proprio per questo alcuni dicono che lei è l’ultima grande tentazione di Ulisse: non gli offre l’immortalità, ma una casa. Lei e il suo regno stanno a metà fra tutti i mondi fantastici che Ulisse ha visitato e il ritorno alla vita fra gli uomini: è l’anello di passaggio fra il mondo della fantasia e quello reale".

Può essere un tipo di donna interessante per le ragazze di oggi?

"C’è chi ha cercato di usare Nausicaa come modello, in modo un po’ sbagliato. Ulisse la incontra mentre lava i panni e poeti come Carducci e Pascoli ne hanno fatto una specie di prototipo della brava ragazza casalinga. Poi, visto che gioca anche a palla, negli anni del Fascismo era proposta come modello: stava a casa e si dedicava pure all’atletica. Fra le bizzarre riletture, c’è stata anche quella di un inglese di età vittoriana, Samuel Butler, che un po’ per scherzo un po’ no, diceva che Nausicaa era la vera autrice dell’Odissea. E si inventò pure che fosse una principessa di Trapani...".

Ma in effetti c’è chi sostiene che l’Odissea abbia avuto in realtà un’autrice.

"Sicuramente c’è meno guerra rispetto all’Iliade e più atmosfere domestiche. Comunque, recuperare un punto di vista femminile è importante: è vero che è il racconto di Ulisse, ma anche delle tante donne che hanno un ruolo fondamentale nella sua avventura".