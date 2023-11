Via Agucchi, si schianta in moto. Ferito bolognese di 21 anni

Era in sella alla sua moto all’altezza del civico 121 di via Agucchi, mentre procedeva da via Emilia Ponente in direzione via del Chiù, quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire e si è schiantato. L’incidente, ieri pomeriggio intorno all’ora di pranzo, ha visto protagonista un ragazzo bolognese di 21 anni: sul posto si è subito precipitato il personale di soccorso del 118, con un’ambulanza e un’automedica, mentre sono stati allertati anche i vigili della Polizia locale per i rilievi del caso. Il giovane è stato così trasportato all’ospedale Maggiore con un codice di media gravità: ha riportato diversi traumi, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Dopo qualche ora di osservazione in Pronto soccorso, le sue condizioni sono risultati stabili e per lui si prospetta ora almeno un mese di prognosi.

fra.mor.