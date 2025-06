Via ai lavori in Massarenti. Una giornata di passione e code nelle ore di punta

Un pomeriggio di passione ieri in via Massarenti. La causa è la chiusura, fino al 13 luglio, del tratto (con direzione verso il centro) da via del Parco a via Rimesse di una delle arterie più importanti della città, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi che interessano l’intera via Massarenti. Giusto il tempo di sistemare gli ultimi cartelli di segnalazione dei lavori durante la mattinata e poi, dalle 14, la zona è sbarrata.

Con l’avvio del cantiere che ha chiuso la carreggiata verso il centro, con unica direzione di marcia possibile verso la periferia, il flusso delle macchine è bloccato. Di conseguenza non si sono fatte attendere lunghe code su entrambi i sensi di percorrenza, soprattutto durante le ore di punta prima della sera. Sul posto è presente la Polizia locale, che invita gli automobilisti a seguire il percorso consigliato e mantiene in sicurezza l’area. Oltre ai mezzi incolonnati, anche qualche bolognese incuriosito si affaccia dal balcone mentre altri residenti discutono o si informano con i vigili.

Fino a metà luglio, sono consigliate le strade alternative: rotonda Paradisi, viale Lenin, viale Felsina, via Fossolo e via Azzurra per poi riprendere in via Massarenti. Un tragitto che sarà percorso anche dalle linee bus 14, 89 e 99. Un traffico ‘atteso’.

Infatti, lunedì 23, giorno di inizio lavori, si è deciso di rinviare di due giorni il blocco della carreggiata – previsto il primo giorno della settimana – perché, con l’istituzione del senso unico verso la periferia, chi proviene da quel tratto, sarà obbligato a una deviazione. Un bivio che avrebbe potuto provocare una paralisi della circolazione. In particolare per i mezzi pesanti: così, a causa di una cartellonistica ‘insufficiente’, il Comune ha optato per rinviare di poco le variazioni e inserire alcuni segnali più specifici per i tir.

Da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto, invece, sarà occupata l’altra corsia, con senso unico di marcia in direzione periferia. Dal 4 agosto al 30 agosto, i lavori si sposteranno sul tratto da via Azzurra a via Rimesse. Durante quest’ultima fase viene garantito il senso di marcia in direzione centro, ripristinando il doppio senso nel tratto tra via Azzurra e via del Parco.