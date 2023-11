Via ai lavori in tangenziale. Ruspe per il ’Lotto Zero’. Ecco i cantieri in arrivo

Da lunedì, come anticipato dal Carlino, arrivano le ruspe per i lavori del ’Lotto Zero’ del Passante, per la realizzazione di 15 nuovi varchi tra le carreggiate autostradali e tangenziale che comporteranno alcune chiusure notturne. In attesa dei lavori più grossi che dovrebbero, verosimilmente partire a inizio 2025 (compresa la demolizione di ponti), iniziano i primi cantieri.

Procede, intanto, il perfezionamento del sistema di telecomunicazioni che permetterà di trasferire informazioni agli utenti che si troveranno alle prese con i cantieri. Si parla di pannelli a messaggio variabile, ma non solo, che veicoleranno le informazioni trasmesse a radio, polizia stradale etcc. Per quanto riguarda i lavori, il Comune rende noti i dettagli: tra lo svincolo 5 e lo svincolo 4 bis della tangenziale in direzione Nord, il tratto sarà chiuso dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì. Tra lo svincolo 6 e lo svincolo 5 della tangenziale in direzione Nord, invece, tratto chiuso dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì. Tra l’allacciamento A14A13 e Bologna Borgo Panigale sulla A14 in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì. Tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento A14A13 sulla A14 in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì.

Tra lo svincolo 4 e lo svincolo 5 della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato.

Tra lo svincolo 5 e lo svincolo 6 della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 di sabato alle 6 di domenica 19.

Sempre nello svincolo 4 e lo svincolo 5 della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 di domenica prossima alle 6 di lunedì 20.

Sempre la prossima settimana sono in programma altre attività, non legate ai lavori del Passante, che interesseranno comunque l’asse tangenziale-autostradale di Bologna. Nel dettaglio: casello di Bologna Casalecchio in entrata verso Ancona, chiusura dalle 9 di lunedì alle 22 di lunedì 20 in modalità continuativa per lavori al cavalcavia.

Tra lo svincolo 7 bis e lo svincolo 6 della tangenziale in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì per ispezione alle barriere antirumore. Tra lo svincolo 12 e lo svincolo 11 della tangenziale in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato per ispezione alle barriere antirumore

A Bologna San Lazzaro (in uscita da tutte le provenienze) e tra Bologna San Lazzaro e lo Svincolo 12 della Tangenziale in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato per lavori di pavimentazione

Raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni, tratto chiuso dalle 22 di venerdì alle 6 di lunedì 20 in modalità continuativa per lavori di impermeabilizzazione.