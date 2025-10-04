Via ai lavori nel parcheggio della stazione

Un trasporto più integrato e più capace di soddisfare le esigenze di mobilità dei pendolari. L’amministrazione comunale informa che da lunedì prenderanno il via i lavori di realizzazione del Centro di Mobilità presso la stazione dei treni di San Benedetto Val di Sambro – Castiglione dei Pepoli, un progetto importante che si caratterizza con la realizzazione di un parcheggio multipiano che, associato ad altri interventi, consentirà di favorire l’accessibilità alla stazione con un incremento di posti auto del 30%.

Il progetto avrà un costo complessivo di 4 milioni di euro e si inserisce all’interno di un più ampio intervento promosso dalla Città Metropolitana, nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, in sinergia con il piano di rilancio del Centro di Ricerca Enea Brasimone, con l’obiettivo di potenziare l’attrattività e l’accessibilità dell’Appennino. Le prime lavorazioni preparatorie inizieranno lunedì con l’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici, che richiederà una minima limitazione dei posti auto necessaria per eseguire i sondaggi. Il lunedì successivo, per consentire l’esecuzione di scavi relativi all’interramento della linea Enel, si avvierà la fase preparatoria del cantiere vero e proprio con lavori che si svolgeranno per fasi, proprio per limitare i disagi e soprattutto il numero di parcheggi interessati. Successivamente e fino al 13 dicembre, data in cui terminerà la chiusura del collegamento ferroviario tra San Benedetto e Vernio, proprio per ridurre al minimo i disagi verranno eseguite lavorazioni propedeutiche anche alla realizzazione di nuovi posti auto.

"Questo intervento non è solo un’opera pubblica – commenta il sindaco Alessandro Santoni – ma un vero e proprio investimento sul futuro della nostra comunità. Comprendiamo i disagi temporanei che potranno verificarsi e chiediamo la collaborazione di tutti. I lavori porteranno benefici duraturi in termini di comfort, accessibilità e qualità dei servizi. Cercheremo di tenere ci cittadini quanto più possibile aggiornati con comunicazioni preventive per ogni fase, al fine di limitare i disagi e garantire la massima trasparenza. Assieme al Comitato Pendolari Direttissima, nella persona del Presidente Germano Carboni e con Rfi, che ringrazio per la costante collaborazione, abbiamo infatti pensato che fosse opportuno evitare la chiusura totale del parcheggio in concomitanza con i lavori all’interno della grande galleria. La mobilità è futuro: in questa ottica, anche in Appennino, risultano sempre più necessari progetti indirizzati alla creazione di sistemi integrati di mobilità volti a rendere migliore la circolazione delle persone".

r. p.