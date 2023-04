Via ai lavori per il nuovo obitorio Sarà inaugurato entro il 2025

Il nuovo obitorio sarà realtà entro il 2025. Come anticipato dal Carlino, l’investimento a carico di Bologna Servizi cimiteriali (società che amministra i cimiteri cittadini dal 2013, di cui il Comune detiene il 51%), sarà di 6 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno 3 milioni per opere di riqualificazione del cimitero della Certosa.

I lavori realizzati dalla cooperativa Cims "partiranno a giorni e contiamo tra 18-24 mesi di inaugurare la nuova struttura", conferma Cinzia Barbieri, ad di Bologna Servizi Cimiteriali. Il nuovo obitorio sorgerà all’interno del cimitero della Certosa e sarà di 1.500 metri quadri, il triplo di oggi. L’edificio avrà un piano terra con la camera ardente, dove i familiari del defunto potranno salutare il proprio caro, mentre al piano interrato potranno sostare le salme e verranno ospitati anche i corpi in attesa di autopsia o identificazione.

In tutto saranno sei le sale destinate all’accoglienza e al saluto, con servizi igienici, di ristoro e uffici amministrativi dedicati; i servizi funebri si svolgeranno al piano interrato e non saranno direttamente visibili all’utenza. Ma non solo. Il nuovo obitorio darà anche la possibilità di fruire di servizi di supporto alle persone che hanno subito un lutto.

La sala d’ingresso avrà uno slancio verso l’alto e sarà impreziosita dall’albero della vita, realizzato per le parti in terracotta dall’artigiano Luca Nipoti e per i decori ceramici dalla maestra d’arte Rosa Bagnaresi, mentre il progetto complessivo dell’opera è dell’ingegner Mauro Massari e dell’architetto Sergio Cariani. Completerà il progetto, un impianto fotovoltaico.

L’idea del nuovo obitorio risale al 2020, in linea con la crescita delle salme in transito. Nel 2022, sono state oltre 2.500 le spoglie ospitate dall’obitorio, 1.700 nel 2019.

"Quest’opera nasce dall’esigenza di spazi più ampi dove accogliere il crescente numero di salme, ma anche come risposta al periodo del Covid dove oltre al dolore per la perdita dei propri cari, anche il commiato è stato più difficile. Vogliamo rendere l’ultimo saluto più dignitoso e partecipato", le parole dell’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo.

ros. carb.