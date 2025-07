Via ai saldi, caccia all’affare: "Punto alle scarpe di marca, ma tutto dipende dal prezzo"

Bologna, 6 luglio 2025 – La parola saldi è ovunque. In qualsiasi attività da ieri sono iniziati gli sconti estivi nel settore moda. Via Massimo d’Azeglio, via Farini, via Indipendenza e Galleria Cavour: sono queste le principali aree prese d’assalto da bolognesi e turisti. Tuttavia, all’inizio, rispetto al periodo invernale la città sembra più vuota. Anche perché fa caldo, è sabato mattina e in molti sono probabilmente partiti verso le località di mare. In realtà è solo una questione di tempo e il centro e le vie limitrofe si riempiono di gente. Tutti a caccia del prezzo più stracciato.

Nonostante siano passate soltanto poche ore dall’inizio degli sconti, la voglia di spendere è tanta. Molti, infatti, si fermano a guardare le vetrate ed entrano nei negozi. Mentre i negozianti attaccano al vetro i bollini degli sconti con cifre che vanno dal 30 al 50 percento di saldo. Per signori come Alberto Ponzellini "la sensibilità verso i saldi è calata, da giovane era senz’altro maggiore la mia voglia di comprare in questo periodo". Eppure "vedrò se acquistare un abito, dipenderà molto dall’occasione giusta", dice. Certo è vero anche che "ormai l’estate ti impone delle scelte differenti rispetto al passato perché fa più caldo, lo abbiamo visto in questi giorni".

Si baserà sulla "cifra del saldo" Lia Calzolari, anche se è un po’ dubbiosa: "Magari comprerò qualcosa per i miei figli", spiega. Comunque "è sempre bello venire in centro anche solo per guardare le vetrine", argomenta Calzolari. Oltre ai compratori, dall’altro lato del bancone ci sono i negozianti che sfruttano questo momento dell’anno per "alleggerire il magazzino per far spazio alle collezioni invernali – sottolinea Nicola Cazzola –. Anche per noi l’inizio è stato positivo ma è ancora presto. Siamo ottimisti".

Cazzola, titolare dell’omonimo negozio tra piazzetta Giorgio Guazzaloca e l’inizio di via d’Azeglio, visto il caldo di questi giorni consiglia di buttarsi sugli sconti nelle "camicie di lino, che possono essere indossate rimanendo comunque freschi". Anche Marco Cremonini di Cremonini Elite in via d’Azeglio da questi saldi "si aspetta una grossa ripresa delle vendite". Perché "veniamo da un giugno caldissimo che ha fermato un po’ il lavoro – annuncia –. Ci sono in tutti i negozi di Bologna e provincia degli sconti appetibili e credo che tante persone vorranno comprare qualcosa". Un consiglio? "In un momento così caldo – dice Cremonini – bisogna buttarsi sugli abiti leggeri: lino, fresco lana, polo, t-shirt, bermuda, cose di questo genere. Sono sicuro che i compratori troveranno grossi assortimenti".

Già dai primi minuti di saldi le vie del centro storico della città si sono popolate di ragazzi e ragazze, qualcuna anche dopo "aver effettuato la maturità" come Claudia Bicocchi, soddisfatta a metà: "Dopo questo intenso periodo di studio sto facendo un giro tra le vetrine. La ‘caccia’, per ora, non sta andando benissimo. Tant’è vero che ho comprato solo capi non in saldo", racconta. Accanto a lei c’è la sorella Bianca: "Questo periodo è utile perché puoi comprare tante cose a prezzi scontatissimi in vista della parte centrale dell’estate, soprattutto dopo un periodo così caldo come quello appena trascorso".

I saldi sono un incentivo a comprare anche per Sofia Vogli, anche se "io, di solito, non faccio troppo caso agli sconti, se mi interessa un vestito lo prendo", chiarisce la ragazza. "Credo che questo periodo sia un modo per i negozi di smaltire i capi in magazzino", continua Vogli. L’estate "è l’occasione per cercare un prezzo più conveniente sui capi di marca che costano tanto, soprattutto le scarpe" secondo Giulia De Luca. Accanto a lei c’è Eugenia Ruscitti: "Non ho preferenze, quando mi va di rinnovare l’armadio vado a fare shopping. Sono molto più mirata rispetto al passato, infatti cerco di andare nei negozi sapendo già cosa comprare", chiude.