Via al cantiere in piazza Antonio da Budrio

Sono partiti lunedì i lavori di riqualificazione di Piazza Antonio da Budrio. Il progetto, la cui conclusione è prevista in primavera, prevede tre azioni specifiche di intervento: delineare un ambito dedicato agli alberi, un’area di "rispetto", a protezione e difesa delle radici, preservando la salute degli esemplari e, al contempo, ripristinare il decoro delle pavimentazioni, oggi fortemente ammalorate dall’azione di sollevamento esercitata dall’apparato radicale degli alberi.

Sul bordo di tale area di rispetto, il progetto prevede una lunga seduta rivolta verso la piazza. Un elemento lineare, che enfatizza la profondità dello spazio, ripristina l’occasione di seduta e di sosta all’ombra, senza calpestare le radici. Infine, azioni di schedatura degli alberi e di contenimento verso gli edifici, al fine di favorirne uno sviluppo in altezza. L’intervento è finanziato attraverso fondi statali: con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022 infatti sono stati assegnati al Comune di Budrio 60mila euro per l’anno 2022 e 30mila per l’anno 2023 per la realizzazioni di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. La giunta ha approvato lo studio di fattibilità del progetto di riqualificazione di Piazza Antonio da Budrio. La piazza, nelle settimane precedenti era stata interessata da lavori sulle panchine realizzati dalla scuola media inferiore.

"L’intervento migliora una delle piazza più belle del nostro paese, da anni transennata vicino agli alberi per terreno sconnesso – commenta la sindaca Debora Badiali –. Subito dopo le elezioni ho incontrato gli uffici e mi è stato consegnato il progetto, con area di intervento già definita; nelle settimane successive ho incontrato chi aveva lavorato in piazza Antonio da Budrio, Lions e scuola, per informare del progetto e individuare l’area dove collocare le panchine a semicerchio. Con gli uffici del Comune siamo al lavoro perché parte del finanziamento del 2022 andrà nel 2023 e come area da riqualificare siamo orientati su ex Piazzale ’calzature’, da un anno utilizzato per scuolabus".

Zoe Pederzini