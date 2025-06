Via al festival. Concertrekking

Dopo l’anteprima della la lezione-concerto all’istituto Salvemini di Casalecchio tenuta da Massimo Giovanardi per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo turistico, parte col primo concerto pubblico domenica prossima a villa Bernaroli, alle 19 nella campagna tra Zola e Borgo Panigale (ingresso ad offerta libera), la sesta edizione di Concertrekking festival: musica e viaggi sensoriali tra natura e cultura nella pianura e nella valle del Reno con la direzione artistica di Michela Tintoni.

"Quest’anno il fil rouge che guiderà le nostre avventure sarà la maestria di Bach e il genio di Mozart. Ma non solo: ci sarà spazio anche per la tradizione popolare, con la presenza del Coro delle Mondine di Novi Modenese, e per il tango argentino" dicono gli organizzatori.