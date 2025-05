Via al laboratorio Digimech

Si chiama ‘Digimech’, acronimo di ‘Digital and mechatronic research and innovation for automated machinery and systems’. Ed è il nuovo laboratorio varato dall’Alma Mater di Bologna in collaborazione con il Gruppo Ima, per "promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione in settori strategici e di alto impatto tecnologico". Il nuovo laboratorio, spiega l’Ateneo di Bologna, si concentrerà su diverse aree di ricerca: automazione, robotica avanzata, meccatronica, intelligenza artificiale e big data, manifattura additiva, manutenzione predittiva, cybersecurity. Saranno sviluppati prototipi e test su nuove tecnologie per valutarne le prestazioni e l’affidabilità. Saranno inoltre sviluppati software e algoritmi, oltre a implementare soluzioni integrate hardware e software per creare macchine e sistemi altamente automatizzati.

Il laboratorio, afferma l’Alma Mater, dunque "contribuirà alla sostenibilità sociale e ambientale attraverso progetti a ridotto impatto ecologico e il supporto delle realtà industriali locali". Servirà anche come spazio di formazione per gli studenti, in cui svolgere tesi di laurea o tirocini, e per accogliere dottorandi di ricerca, assegnisti e ricercatori.