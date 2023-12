Via al maxi piano: cantieri per 216 milioni

Avviato un piano di investimenti da 216 milioni per il periodo 2023-2027, di cui circa 30 milioni già spesi nel corso del 2023. Lo hanno annunciato il presidente, Enrico Postacchini e l’amministratore delegato, Nazareno Ventola (foto), illustrando i progetti per l’Aeroporto di Bologna. I lavori in via di realizzazione riguardano la sala imbarchi Shengen per 7 milioni, il terminal per 25 milioni e l’area controllo passaporti e security per 10 milioni. Entro fine 2025 sarà pronto anche un parcheggio multipiano da 2200 posti. Tra le novità, anche la possibilità di introdurre una zona a traffico controllato (Ztc) per evitare la ‘sosta selvaggia’.