Via al mercatino solidale di Ageop

Torna il tradizionale mercatino di Ageop Ricerca. L’appuntamento è per oggi dalle 15 alle 19, domani dalle 10 alle 19 e domenica con orario 10-13 e 16-19 per una tre giorni nel giardino di via Siepelunga 810. Sui banchi del mercatino solidale, gestito e allestito

da Volontari Volentieri, si potranno acquistare borse, fiori, oggetti per la casa e tanto altro. Oltre a questo, sarà anche l’occasione per partecipare alla difesa del sistema di servizi in favore dei bambini ammalati di cancro e delle loro famiglie. Tutto il ricavato della tre giorni andrà infatti a sostegno delle attività e dei progetti di Ageop Ricerca le cui finalità sono dedicate alla costruzione, implementazione e difesa di un sistema di servizi, integrati a quelli del Ssn. che resti patrimonio del Policlinico Sant’Orsola a beneficio di tutti coloro che ne faranno ricorso.