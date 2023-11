Via al Premio Alberghini: "Valorizziamo i talenti"

"Una rassegna che valorizza i giovani talenti musicali del territorio ed è da sempre teatro di grande qualità e strutturazione". Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore e delegata alla Cultura per l’Unione Reno Galliera, ha presentato così l’ottava edizione del premio ‘Giuseppe Alberghini-Giovani talenti della musica strumentale, vocale e della composizione’, istituito dall’Unione Reno Galliera nel 2015, con ‘Musica Insieme’, ‘Lions Club International’, ‘Emil Banca’, assieme alle istituzioni e alle associazioni locali.

Il bando della nuova edizione, aperto dal 16 novembre 2023 al 9 febbraio 2024 con selezioni dal 14 al 22 marzo 2024, è strutturata in nove sezioni suddivise a loro volta in specifiche categorie di età: pianoforte, archi, fiati e chitarra classica sono le prime quattro dedicate ai solisti, la quinta sezione si rivolge alle formazioni strumentali cameristiche che vanno dal duo ai 12 elementi, mentre la sesta è destinata alla composizione di brani per gruppo strumentale da camera o strumento solista.

"In questi otto anni abbiamo ascoltato quasi 1.800 talenti e i circa cento esperti giudici hanno premiato oltre 200 artisti", ricorda Cristiano Cremonini direttore artistico del premio.

Per festeggiare il traguardo dell’ottava edizione del Premio, domenica 17 dicembre alle 11 sette artisti scelti fra i vincitori della precedente edizione si esibiranno in concerto a Palazzo Boncompagni (in via del Monte 8, a Bologna), nell’ambito della prestigiosa rassegna cameristica curata dal Teatro Comunale di Bologna, vetrina dei migliori talenti delle principali istituzioni musicali regionali.

La novità di quest’anno è la categoria ‘Alice Zeppilli’ - soprano di inizio ‘900 e moglie di Alberghini - dedicata a solisti e gruppi di musica vocale operistica e cameristica. Invece, l’ottava e la nona sezioni sono riservate agli studenti delle scuole medie musicali della Regione.

"Grazie alle nostre borse di studio, gratifichiamo l’impegno costante dei giovani nella ricerca dell’eccellenza", commenta Gianfranco Guerini Rocco, referente attività del premio Distretto Lions 108tb. "L’unico concorso dedicato alla musica che motiva i ragazzi attraverso la valorizzazione del territorio", afferma Riccardo Puglisi, consulente artistico e organizzativo di fondazione ‘Musica insieme’.

"Siamo contenti che negli anni – sostiene Dante Pagnini, capo Area territoriale di Emil Banca – ci sia stato un grande aumento dei partecipanti e della qualità".

Il progetto si avvale del fondamentale sostegno di Lions Clubs International, e di Emil Banca Credito Cooperativo, All For Music - Strumenti musicali Bologna (sponsor tecnico), QualiWare by Analysis srl., Lavoropiù Spa e di alcuni soggetti privati che amano la musica, come il dottor Paolo Oliani e la dottoressa Carla Bonfichi.

Giovanni Di Caprio