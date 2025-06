Via Albani, rapinato in negozio: "Mi hanno aggredito e preso a sputi"

"Sono qui dal 1987, la mia è una delle attività più longeve del mercato di via Albani. E posso dire che la situazione è sempre più brutta". Alessandro Merighi è lo storico macellaio del mercatino della Bolognina. L’altro giorno, mentre era a lavoro, è stato aggredito e rapinato da due donne, che gli hanno sputato addosso, lo hanno colpito con pugni e calci e anche con il palo di una scopa. "Una l’avevo già vista in zona, l’altra era una faccia nuova. Ma i carabinieri le conoscevano bene", racconta.

Tanto bene che pochi minuti dopo la rapina i militari della stazione Navile le hanno arrestate entrambe, nella vicina via Zampieri. "Stavo lavorando – ripercorre Merighi – quando una delle ragazze è arrivata e mi ha chiesto dell’acqua. Non avevo bicchieri, né bottigliette, ma mi sono comunque avvicinato per aiutarla. E lei mi ha sputato in faccia, afferrando poi la scopa che tengo vicino alla porta e colpendomi. Ha cercato anche di prendermi in testa, ma sono riuscito ad allontanarla. E poi mi sono trovato addosso anche l’altra. Non capivo neppure cosa stesse accadendo: sono riuscito a liberarmi e loro sono scappate. Solo dopo ho visto che mi avevano rubato il portafogli". L’uomo ha subito chiamato i carabinieri della Navile, spiegando la situazione e descrivendo le due donne. "I militari appena arrivati mi hanno mostrato delle foto segnaletiche: c’erano anche loro", dice ancora il negoziante. In un attimo sono partite le ricerche: i carabinieri, che erano in servizio nella zona con i militari dell’Esercito di Strade Sicure, ci hanno messo pochissimo a rintracciare le rapinatrici.

Si tratta di una ventenne marocchina e di una ventinovenne ferrarese. Nello zaino di quest’ultima sono stati trovati i documenti sottratti alla vittima, ma non il portafoglio con i 100 euro che conteneva. Entrambe sono state arrestate per rapina aggravata in concorso e su disposizione del pm di turno portate in carcere. "Io sono capace di difendermi – dice Merighi –, ma queste situazioni sono all’ordine del giorno in Bolognina. Il problema non sono solo gli spacciatori, ma i clienti che rubano di tutto per una dose, intimidiscono anche i nostri clienti, soprattutto gli anziani. Io arrivo al lavoro alle 4 del mattino: sono già qui".

Nicoletta Tempera