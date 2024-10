Via alla Biennale di Legacoop: "Le nostre comunità da reinventare"

"La cooperazione italiana si candidi e essere, con la sua energia, la sua storia e i suoi valori, una delle leve del cambiamento e del progresso del Paese, come abbiamo saputo fare nella nostra storia". Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, in apertura dei lavori di ’Futuro plurale’, la Biennale dell’economia cooperativa a palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guarda alle sfide di oggi, tecnologiche, ambientali e culturali. "Con le nostre idee, con i nostri tratti distintivi e la nostra autorevolezza – rimarca il numero uno di Legacoop – intendiamo mostrare nuovi scenari, tracciare nuovi percorsi, offrire soluzioni per determinare un futuro positivo e solido per questa Italia e questa Europa". E, a partire da qui, proprio la cooperazione può fare la differenza: "Le trasformazioni rendono persone e comunità più fragili e marginali. Ma è proprio là che la nostra capacità di reinventare e rafforzare il tessuto della società civile e dell’economia deve essere più presente e più forte".

Non manca, quindi, un riferimento alla manovra economica del governo che "ragiona sul breve periodo, cercando giustamente di far recuperare una parte del potere di acquisto ai lavoratori", ma – sottolinea Gamberini – "non c’è una visione che pensa a come trasportare il sistema economico italiano in un’altra fase". Fase in cui le coop possono avere un ruolo da protagonista, perché "l’economia – sprona il cooperatore – non può rimanere al modello di sviluppo attuale, ma deve cambiare un po’ spartito e le regole del gioco, mettendo al centro le persone". All’inizio del discorso di Gamberini, un pensiero di vicinanza va "alla città di Bologna, dopo l’alluvione dello scorso fine settimana, con un messaggio alla famiglia di Simone Farinelli", il giovane di Pianoro deceduto, e ai morti e feriti dell’incidente della Toyota Handling. Proprio dopo quest’ultima tragedia "serve un impegno collettivo per costruire una cultura della sicurezza sul lavoro", insiste Gamberini.

Oggi, sempre a palazzo Re Enzo a Bologna, si terrà la seconda giornata di ’Futuro plurale’. Nel Salone del Podestà, dopo l’assemblea nazionale dei delegati Legacoop alle 9, incontri sull’Intelligenza artificiale e sul futuro del welfare, poi alle 11.30 riflettori puntati sull’incontro ’la cooperazione come idea di società’, moderato da Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!: interverranno Claudio Atzori, vicepresidente di Legacoop, Gamberini, la leader Pd Elly Schlein, Fabrizio Barca, coordinatore Forum diseguaglianze e diversità, e il presidente Arci Walter Massa.

Nel pomeriggio, altri incontri tra i quali alle 16 quello sulla filiera agroalimentare italiana con il ministro Francesco Lollobrigida (probabilmente in videocollegamento) e alle 18 focus sulla guerra con la giornalista Francesca Mannocchi e Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista.

Marco Principini