Via alla campagna per sostenere i referendum

Bologna dà il via alla campagna per i referendum: "Cinque sì per il diritto a un lavoro degno e alla cittadinanza, in un momento storico drammatico per noi, per le nostre libertà e la democrazia", esorta la presidente dell’Arci provinciale, Rossella Vigneri, aprendo ieri l’evento promosso in Sala Borsa dalle sigle schierate a sostegno dei quesiti: "Diciamo spesso che questo governo non ha la maggioranza nel Paese. È l’ora di dimostrarlo". Si parte "con un’alleanza sociale più larga possibile e pensiamo che il quorum sia un obiettivo raggiungibile", dichiara il segretario della Cgil bolognese, Michele Bulgarelli.

Si punta dunque a cinque sì "per il diritto a non essere licenziati ingiustamente nelle grande imprese e in quelle sotto i 15 addetti, per tornare indietro rispetto a una precarietà dilagante, per rendere obbligatorio mettere le causali nei contratti a termine e quindi tenere sotto controllo la precarietà", sintetizza il leader Cgil. Infine, tra i quesiti promossi dal sindacato c’è quello che intende "affermare la responsabilità in solido dei committenti negli appalti in materia di salute e sicurezza", ricordando che proprio Bologna è stata "funestata dalle stragi di Suviana e della Toyota. E poi c’è stato il lavoratore a San Giorgio di Piano falciato da un treno in corsa sui binari e il lavoratore in appalto Enel morto sul lavoro nel giorno dello sciopero generale del 29 novembre".

Presente all’evento anche la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni: "Ho aderito perché sono battaglie giuste che il Pd deve fare per la cittadinanza, la sicurezza, e i diritti dei lavoratori, con il superamento della precarietà. Sono e devono essere le nostre battaglie".