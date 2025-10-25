Via alla ’Cosa’ civica. Felicori è in pole

Sala piena per la ’Cosa’ civica con i guazzalochiani, la Rete civica del consigliere regionale Marco Mastacchi e l’ex assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori in vista delle prossime Comunali. Nel giorno del cordoglio azzurro per la scomparsa dell’ex senatore Giampaolo Bettamio, all’incontro “Orizzonti 2027” a Palazzo Pepoli Campogrande, ci sono anche gli ex assessori di Giorgio Guazzaloca Carlo Monaco e Giovanni Salizzoni insieme all’urbanista Giovanni Crocioni, ma anche Luca Vianelli del comitato Ravone Sicuro e Andrea De Pasquale, l’ex consigliere comunale Pd oggi primo firmatario dell’esposto contro i “palazzoni” autorizzati in città negli ultimi anni. Presenti anche i sindaci dell’hinterland, amministratori e i consiglieri Gian Marco De Biase e Samuela Quercioli. Un ‘pensatoio’ voluto da Rete civica, con l’obiettivo di mettere in campo una candidatura autorevole da schierare contro Matteo Lepore alle Comunali, cercando di uscire dal bolognacentrismo. "Il candidato sindaco? Non chiedeteci di candidati e alleanze, questo è un laboratorio", taglia corto Mastacchi che indica il momento giusto nella primavera prossima, dopo aver ascoltato la città. Di sicuro, Felicori è uno dei papabili (ma c’è anche Alberto Forchielli, ndr), e mette l’accento sulla necessità di rivoluzionare il modo di governare, che guardi di più alla Città metropolitana. Prima di iniziare, poi, punge la vicesindaca Emily Clancy sul tema sfratti: "Attaccare il governo è escamotage inadeguato a dirottare critiche".