Via alla demolizione del ponte di via Rabuina

Il ponte di via Rabuina, a Vigorso di Budrio, messo a dura prova dell’alluvione del maggio 2023 e poi da quella di ottobre 2024, sarà demolito e ricostruito. La Giunta comunale di Budrio ha infatti deliberato lo scorso 21 agosto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, questo rappresenta il primo passo ufficiale verso l’intervento atteso da tutta la comunità.

L’opera, inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, prevede un investimento complessivo di 9,7 milioni, finanziati interamente con fondi del Commissario straordinario per la ricostruzione. Il documento ha analizzato tre possibili soluzioni: la sola demolizione con interruzione del collegamento, la ricostruzione con pila in alveo e la ricostruzione senza pile. La scelta è ricaduta sulla terza alternativa, ovvero quella a campata unica senza pile, poiché consentirà di eliminare ogni ostacolo nel letto del torrente Idice, riducendo così il rischio idraulico e garantendo un flusso delle acque più sicuro. Una decisione presa non solo per motivi tecnici, ma anche per assicurare quindi la massima sicurezza idraulica.

Il nuovo ponte verrà realizzato in due fasi: prima la demolizione dell’attuale struttura, già chiusa al traffico dal 2024, il cui inizio è previsto entro la fine del 2025. Quindi è prevista la ricostruzione del nuovo ponte prevedendo sia viabilità carrabile sia percorso ciclo-pedonale. Il quadro economico prevede 6,8 milioni per i lavori e circa 2,9 milioni per somme a disposizione della Stazione appaltante.

La prima cittadina Debora Badiali riconosce l’aspetto prioritario di quest’opera: "Il ponte di via Rabuina rappresenta un collegamento strategico tra Vigorso e il capoluogo di Budrio. La sua chiusura ha pesato sulla viabilità locale e la sua ricostruzione è considerata dall’amministrazione un’opera di pubblica utilità e interesse generale".

"A metà giugno – aggiunge la sindaca Badiali – con l’ordinanza 45 del Commissario ci sono stati attribuiti i quasi 10 milioni per la demolizione e ricostruzione del ponte. A fine luglio l’opera è stata inserita nel programma dei lavori pubblici ed è arrivata la delibera". Con l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali si apre ufficialmente la strada alla demolizione e alla successiva ricostruzione del ponte di via Rabuina.

Zoe Pederzini