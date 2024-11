Via Andrea Costa chiusa a Bologna domenica 10 novembre: ecco perché

Bologna, 8 novembre 2024 - Domenica 10, in via Andrea Costa, davanti alla chiesa di San Paolo Ravone, dalle 11 alle 20, si svolgerà “Solidarietà di strada”, iniziativa a sostegno delle persone colpite dall’alluvione (qui il programma).

La strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 20 nel tratto compreso tra la rotonda Bernardini e viale Vicini (qui l’ordinanza).

L'impegno dei volontari a Bologna, dopo l'alluvione di ottobre 2024 (FotoSchicchi)

Le limitazioni alla circolazione riguarderanno anche alcune strade limitrofe come via Guerrini, via Busi, via Breventani, via Giacobbi, via Brizio.

Negli stessi orari sarà inoltre sospeso il controllo sulla preferenziale di via Andrea Costa.