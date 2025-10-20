Via Andrea Costa di nuovo in strada: "Oggi la città è più unita di prima. Tutti al lavoro per ridurre i rischi"

Ripartire da dove tutto si è fermato, scendendo in strada, come quando la via era ricoperta di fango, acqua e detriti. Nel segno della coesione sociale, perché "l’alluvione ci ha inevitabilmente unito", nel segno della "cooperazione e della solidarietà", con gli angeli del fango e i volontari, instancabili, sempre in campo. A ricordare l’abbraccio della comunità ai colpiti dall’alluvione è il consigliere comunale Giacomo Tarsitano alla festa di strada in via Andrea Costa, davanti alla parrocchia di San Paolo di Ravone. Una giornata, un anno dopo la tragedia, organizzata proprio quelle associazioni che sono state sempre operative durante l’emergenza: il Comitato Ravone Sicuro, la parrocchia, Bologna Agesci, Plat e Bologna For Climate Change. Il pranzo solidale, cui il ricavato andrà a sostegno della chiesa e degli esercizi danneggiati, sigilla il clima di unione che i bolognesi hanno creato lo scorso anno. "L’alluvione ci ha uniti – ripete Tarsitano – e questo ha ispirato la politica, con la creazione della decima Commissione speciale che tratta specificamente dell’alluvione".

Un organo interpartitico creato per "la ricerca del bene comune e per quello dei cittadini, che possono partecipare – sostiene il consigliere comunale Gianmarco De Biase –. Abbiamo deciso di potenziare l’informazione per renderla più tempestiva e accessibile possibile". Dopo il pranzo, c’è stato un incontro tra la cittadinanza e gli assessori Daniele Ara e Matilde Madrid, per fare il punto sugli interventi svolti e le prospettive future. Tanti i temi al centro del dialogo, tra cui lo studio sul torrente che sta elaborando l’Unibo e il tema degli espropri e della chiusura delle scuole con l’allerta rossa ("Stiamo ragionando con il Provveditore per ridurre l’impatto dei disagi", spiega Ara ragionando sulla Dad). Spazio anche alla transizione abitativa e l’impegno per trovare "dei luoghi di ricovero per tempi più lunghi – dice Madrid –. Sono poi state approvate le nuove mappe di rischio idraulico e idrogeologico della città, verificate dall’Agenzia regionale di protezione civile. A novembre porteremo in Giunta il piano stralcio che include le novità rispetto al precedente piano, che è del 2016".

Mariateresa Mastromarino