Via Artieri, bisogna sistemare i depositi sotterranei dei rifiuti

Sono residente in via Artieri, da ormai più di un anno depositi di rifiuti sotterranei sono inagibili e non funzionanti, per fa fronte alla loro assenza sono stati messi al loro posto innumerevoli cassonetti. Trovo indecente sia per un residente che per cittadini e turisti che si debba assistere a questa sporcizia, cattivo odore e danno d’immagine in una delle zone più belle del centro. Chiediamo che siano rimessi a posto i raccoglitori sotterranei.

Lettera firmata