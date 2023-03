Via Azzurra, niente patteggiamento "Nilo era già evaso dai domiciliari È incapace di autocontrollo"

di Chiara Caravelli

Gian Luca Nilo torna in carcere. Il giudice Nicolina Polifroni ha respinto la richiesta di patteggiamento con pena concordata, tra pm e difesa, a quattro anni e detenzione domiciliare anziché alla Dozza, come previsto dalla Riforma Cartabia per pene non superiori ai quattro anni. Nilo, presente in aula insieme al suo avvocato Luciano Bertoluzza, è accusato di omicidio stradale – con l’aggravante di aver guidato con la patente revocata e detenzione di stupefacenti – per aver travolto e ucciso, la mattina del 22 ottobre scorso, l’81enne Luisa Giovannini, in via Azzurra.

Il giudice Polifroni ha ritenuto la richiesta di patteggiamento "incongrua e incompatibile con la valutazione dell’incapacità, già platealmente dimostrata dall’imputato, di rispettare le prescrizioni". Il trentanovenne, poco più di un mese fa, era evaso dagli arresti domiciliari (motivo per cui era stato disposto un aggravamento della misura cautelare e Nilo era tornato in carcere), violando anche il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, misura a cui era sottoposto per un altro procedimento penale.

Questo, unito alla "totale incapacità di autocontrollo e al fatto che il reo non si è astenuto dal delinquere e dal violare le misure cautelari", ha portato il giudice a respingere la richiesta di patteggiamento. Nell’udienza di ieri, inoltre, è stata anche formalizzata la revoca della costituzione di parte civile del marito e della figlia dell’81enne uccisa, che sono stati risarciti dall’assicurazione.

"Oggi abbiamo revocato la costituzione di parte civile – le parole dell’avvocato Giovanni Donati che, insieme al collega Nicola Stangolini rappresenta i parenti della vittima – perché la nostra posizione come danneggiati era legata al risarcimento del danno, che ci è stato riconosciuto. Rimaniamo come persone offese e interloquiamo con il giudice e con la controparte attraverso memorie che presenteremo di volta in volta".

Presente in aula anche la figlia dell’81enne, Gloria Monti, che ha commentato così la decisione del giudice: "Ritengo più che giusto che il procedimento sia stato rigettato visto il comportamento dell’imputato in questo periodo".

Si tornerà in aula il 28 marzo alle 15 davanti al giudice Mazzino Barbensi.