Via Belmeloro, inaugurato lo studentato

A segnare una prima risposta all’emergenza abitativa sono 57 nuovi posti letto. Nel centro della zona universitaria è stato inaugurato ‘Nuovo Baricentro’: uno studentato e un’aula studio da 50 posti, più ulteriori spazi per il tempo libero. Lo studentato in via Belmeloro 8 arriva dopo il riadattamento di alcuni fabbricati fuori uso – che un tempo già ospitavano studentesse e studenti –, grazie a un investimento di più di otto milioni di euro, di cui quasi quattro milioni provenienti dall’Università di Bologna, 1,9 milioni a carico di Er.Go e tre milioni di contributo ministeriale. Il completamento del nuovo studentato, concesso in uso gratuito a Er.Go che ne gestirà alloggi e spazi, si colloca come tassello del nuovo ‘Piano Edilizio’ dell’Alma Mater. Piano che prevede la realizzazione di 800 nuovi posti letto che si collocheranno, inoltre, in un nuovo insediamento del Lazzaretto – studentato Battiferro – e all’interno della struttura recuperata dal Santuario San Giuseppe Sposo.

A inaugurare il nuovo plesso insieme con il rettore Giovanni Molari, anche Michele de Pascale, presidente regionale (entrambi nella foto): "La casa è la barriera più grande e più forte, sia per le studentesse che per i lavoratori – afferma de Pascale –. Abbiamo il dovere di convertire le aree inutilizzate delle città in spazi utili". Il presidente, poi, non ha dimenticato il problema della turistificazione e degli affitti brevi: "Non si tratta di limitare il mercato privato, ma di difendere l’identità della città". La giornata di festa, oltre che per gli operatori e per le operatrici di Unibo, ha contagiato anche le studentesse e gli studenti di ‘Split’ (parte del Collettivo Universitario Autonomo e in occupazione del plesso adiacente in San Giacomo) anch’essi intervenuti durante l’inaugurazione: "Oggi scegliamo di unirci a voi, è anche una nostra vittoria".

Chiara Gentile