Via Berlinguer: i cassonetti sono tornati al loro posto

In merito alla lettera firmata da Monica Masini e pubblicata dal giornale nella giornata di martedì 26 settembre, desideriamo ringraziare per la segnalazione che ci dà l’occasione per spiegare che i cassonetti di via Berlinguer sono stati spostati temporaneamente nel parcheggio per consentire i lavori di asfaltatura delle strade vicine. Conclusi i lavori, i cassonetti sono stati ricollocati nella loro posizione originaria.

Ufficio stampa Hera