Rissa in via Boldrini, ubriachi si prendono a botte

Bologna, 15 dicembre 2023 – Come ogni giorno, piazza XX Settembre è tornata a essere luogo di risse e violenze. Oggi pomeriggio, poco dopo le 15, i carabinieri del Radiomobile sono di nuovo dovuti intervenire in via Boldrini, perché due uomini, di origine nordafricana, visibilmente ubriachi, si stavano picchiando selvaggiamente.

All’arrivo dei militari, uno era ferito al volto ed è stata chiamata anche l’ambulanza per medicarlo. Entrambi sono stati identificati e accompagnati, per accertamenti, in caserma.