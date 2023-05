"Via Ca’ di Gennaro piena di buche pericolose"

"Via Cà di Gennaro è abbandonata a sè stessa e, con questa, tutte le frazioni di Pianoro che sono comprese quali Cà di Pippo e Tazzola. A denunciare l’incuria sono i residenti che segnalano buche, aggravatesi con le ultime piogge, e una vegetazione incolta e selvaggia. A parlare a nome dei cittadini è Mauro Spinato: "La situazione sta diventando pericolosa soprattutto perchè oltre al via vai dei residenti, su via Cà di Gennaro, ci sono tanti ciclisti. Questo dissesto c’è da anni, ma nessuno è mai venuto a controllare - spiega Spinato -. Ma la cosa peggiore è che non sono neanche mai stati messi cartelli che segnalassero il pericolo della strada: stretta e piene di sconnessioni sull’asfalto e buche.

Il risultato? Che sono caduti anche alcuni ciclisti, nell’ultimo periodo, che per fortuna non hanno riportato lesioni gravi".

La strada Cà di Gennaro, che collega Pianoro alla Valle dell’Idice, è anche molto stretta, ma al tempo stesso molto frequentata. "Trovo assurdo che si pensi di rivalutare queste nostre belle zone dell’Appennino, immerse nel verde, se poi non si sistemano le strade che vanno percorse per arrivare qui - prosegue il residente -. L’incuria è totale. La pulizia qui da noi si basa sul senso civico dei cittadini, ma non penseranno mica che ci possiamo mettere anche a sabbiare le buche a nostre spese". Stessa polemica arriva, poi, dall’opposizione locale Pianoro Civica: "Già da tempo stiamo segnalando al Comune la situazione, evidenziando la necessità di intervenire con il rifacimento del manto stradale, ma, ad oggi, in maniera assolutamente incomprensibile, non ci risulta esserci alcuna volontà di intervenire. L’intero territorio di Pianoro soffre numerose criticità legate alla sicurezza stradale e le soluzioni non possono essere continuamente rimandate, anche e soprattutto perché le risorse a bilancio ci sono".

A replicare è il sindaco Franca Filippini: "L’intervento era già in programma da inizio 2023 finanziato dai fondi per la montagna. Purtroppo le condizioni meteo e le piogge di maggio non ci hanno aiutato e dovremo intervenire oltre che su via Ca’ di Gennaro anche su via dei Gruppi e su altre strade comunali".

Zoe Pederzini