Via Ca’ Foscolo, emergenza finita. Lavori in corso a Rio Marzatore

Appena riaperta via Cà Foscolo, lavori ancora in corso in via Rio Marzatore, ma ancora al palo il cantiere di via Cà Bianca. Aggiornamento del fronte frane di Valsamoggia. Zone già colpite dai nubifragi del maggio del 2023, altri dalla replica del maggio 2024 ed altri ancora dal terzo ritorno pochi mesi dopo: la notte tra il 19 e il 20 ottobre.

Tanti disagi, come le circa ottanta persone residenti intorno al borgo di Oliveto, sulla collina sopra Stiore e Monteveglio, che per via di due frane, quella di via Cà Bianca e l’altra di via Cà Foscolo, sono state costrette a percorrere ogni giorno chilometri e chilometri di strada in più per raggiungere la fondovalle. Una situazione risolta per la bretella appena conclusa in via Ca’ Foscolo a Oliveto di Monteveglio, che ha richiesto un investimento complessivo di 140mila euro (che il Comune ha anticipato e la Regione rimborserà, informa la sindaca Milena Zanna), realizzato con la formula della somma urgenza e appena terminato. Ancora attesa invece per l’avvio dei lavori su via Ca’ Bianca, tra Crespellano e Monteveglio, affidati al Consorzio della Bonifica Renana. Un intervento legato ancora agli effetti dell’alluvione del maggio 2023 e dunque strettamente legato alla gestione commissariale, con tre interventi di ripristino per un investimento complessivo di oltre 400mila euro.