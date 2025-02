Via Calvart, raggiro da 50mila euro. Truffatore tradito dalle telecamere. Arrestato dalla Squadra mobile

Quaranta orologi da taschino da collezione e due Rolex. Un bottino da 50mila euro quello che un trentenne napoletano era riuscito a portar via a un ottantasettenne, rimasto vittima del solito raggiro del finto maresciallo. La truffa era stata messa a segno lo scorso settembre in via Calvart: a cinque mesi di distanza, le indagini della Squadra mobile hanno permesso di arrivare a identificare uno degli autori del raggiro, per cui sono stati disposti i domiciliari dalla gip Nadia Buttelli.

Le indagini della polizia, coordinate dal pm Domenico Ambrosino, sono partite subito dopo la denuncia sporta dal pensionato, una volta accortosi di essere caduto in un tranello. L’ottantasettenne aveva riferito di essere stato raggirato da un sedicente maresciallo dei carabinieri, che lo aveva chiamato inizialmente sul numero fisso dell’abitazione e poi al cellulare, comunicandogli di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un suo parente, per le cui cure era necessaria con urgenza una importante somma di denaro. Una chiamata che aveva ovviamente mandato in agitazione la vittima, che si era subito attivata per arrivare alla cifra richiesta. Come al solito, i truffatori non avevano mosso alcuna obiezione a un pagamento in preziosi.

Così, un attimo dopo la telefonata, si era presentato a casa della vittima a riscuotere un ragazzo, che indossava anche una divisa apparentemente delle forze dell’ordine: l’anziano aveva consegnato quindi a quest’ultimo 40 orologi da taschino in cofanetti da collezione e due Rolex di ingente valore.

Dopo poco, però, si era accorto che nessuno dei suoi famigliari stava male. E che quel ragazzo non era un vero carabiniere, ma solo un truffatore. E ha chiamato la polizia. Gli investigatori della Squadra mobile si sono messi al lavoro partendo dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in casa della vittima. Poi sono passati all’analisi dei tabulati telefonici, riuscendo così a dare un volto prima e un nome poi al giovane ‘esattore’.

L’attività, che ha visto la collaborazione attiva del personale del commissariato di Scampia, si è conclusa negli scorsi giorni con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del truffatore, un trentenne residente a Napoli e con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Un risultato importante, a contrasto di un fenomeno tanto insidioso quanto odioso, che non si riesce ad arginare, malgrado le campagne informative e l’impegno delle forze dell’ordine. Che ribadiscono, come sempre, le buone prassi per tenere lontani i truffatori: non aprire a nessuno sconosciuto e diffidare sempre dalle chiamate in cui qualcuno chiede soldi per qualsivoglia motivo, allertando subito parenti e forze dell’ordine.