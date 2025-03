Via Capo di Lucca. Il Comune pulirà graffiti e scarabocchi. Esultano i residenti

Via Capo di Lucca tornerà a splendere. Alla fine sarà il Comune a pagare i lavori di pulizia e ritinteggiatura dei muri della stradina perpendicolare a via Irnerio, da tempo preda del vandalismo grafico, oltre che da degrado, schiamazzi e avventori molesti. Come riportato dal Carlino, Palazzo d’Accursio aveva inizialmente chiesto ai residenti di farsi carico dei costi per rimettere in sesto le facciate dei palazzi, dove compaiono anche scritte inneggianti alla droga e altri scarabocchi: alcune missive, partite a fine 2024, ricordavano ai cittadini di dover prendersi cura dei propri beni privati e di dover avviare le procedure per sistemare i muri. Poi l’inchiesta sul nostro giornale, le reazioni malmostose dei diretti interessati, l’interessamento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Sassone avevano alzato l’attenzione anche su un altro problema, forse prioritario: con la via presa d’assalto dai nottambuli e dai ‘graffitari’, pulire i muri non avrebbe con ogni probabilità risolto il problema in maniera definitiva, se non intervenendo anche sui problemi di malamovida.

Qualche giorno fa, una nuova lettera da parte del Comune è arrivata ai residenti della strada in zona universitaria, questa volta per comunicare come anche via Capo di Lucca sia stata inserita nel "piano sperimentale integrato di contrasto al vandalismo grafico" e, attraverso "un accordo quadro con Leonardo", saranno avviate "attività di rimozione e pulitura dagli immobili" con "costi a carico dell’amministrazione". Ora servirà lasciare decorrere i 30 giorni previsti dal meccanismo del silenzio-assenso e, salvo eventuali complicazioni, le operazioni di restyling delle facciate dovrebbero partire indicativamente fra un mese.

Sempre secondo la lettera ricevuta dai residenti, a seconda delle diverse situazioni le attività potranno consistere in pulizia preliminare delle pareti, a secco o con eventuali idrolavaggi; ritinteggiatura; applicazione di prodotti rimotori di graffiti, specifici a seconda della superficie interessata, con successiva ritinteggiatura nel caso di superfici verniciate; lavaggi con idropulitrice a caldo o spugnature tra un’applicazione e l’altra; applicazione di prodotto protettivo antigraffiti. "L’intervento interesserà la facciata su strada e, nel caso in cui siano presenti portici, comprenderà il sottoportico e le colonne o pilastri – si legge nella missiva –. Il sottoportico sarà pulito fino all’intradosso del solaio e le colonne o i pilastri per tutta la loro altezza. Nelle facciate prive di portico sarà pulita una superficie di altezza corrispondente al filo dei davanzali del primo piano".

"Si tratta di una precisa iniziativa del Comune per inserire via Capo di Lucca tra le strade dove eseguiamo una pulizia completa – spiega Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici –. Siamo riusciti a trovare un residuo nell’appalto del 2024 e a comprendere anche questa via: è un bel risultato. Si tratta ovviamente di un intervento una tantum, come previsto dall’accordo quadro in questione. Ora bisognerà aspettare solo i tempi tecnici". Nella speranza, condivisa dai cittadini, che dopo poco tempo non torni tutto come prima.